Мъж хвърля коктейли "Молотов" по Кремъл (ВИДЕО)

На кадрите се вижда как въпросният нападател хвърля бутилките със самоделната запалителна бомба по стените на сградата на официалната резиденция на руския президент Владимир Путин и вероятно изрича нецензурни изречения. Клипът е заснет от движещо се превозно средство.

Самият коктейл „Молотов“ е вид бомба, представляваща съд (най-често стъклена бутилка), напълнен със смес от въглеводородно гориво (бензин или дизелово гориво) и фитил.

⚡️In the center of #Moscow, an unknown person threw a Molotov cocktail at the #Kremlin wall. pic.twitter.com/SGZWKmMhsr