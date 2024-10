На 7 октомври: Нов взрив край посолството на Израел в Дания

На годишнината от нападението срещу Израел, извършено от "Хамас" на 7 октомври 2023 г., в близост до израелското посолство в Дания е избухнал нов взрив.

Той е станал на около 500 метра от сградата на дипломатическата мисия в Копенхаген. Експлозията идва 5 дни след два други взрива в близост до посолството, за които са арестувани трима шведски граждани. Впоследствие един от тях бе освободен: Експлозии до израелското посолство в Копенхаген, полицията разследва.

❗️ There are reports of an explosion in Copenhagen about 500 metres from the Israeli embassy. This was reported by the AFP news agency The incident occurred five days after two explosions outside the Israeli diplomatic mission. Sweden’s intelligence agency Sapo said that Iran… pic.twitter.com/cQABszNsOi

„Разбира се, проверяваме дали може да има връзка с (по-ранния) инцидент в израелското посолство“, каза пред репортери инспекторката от полицията в Копенхаген Трине Молер, цитирана от The Times of Israel. "Няма индикации, че случаят е такъв“, добави после тя, като уточни, че съобщената експлозия може да е била причинена от стрелба.

Снимки в местните медии показват следи от взрив пред жилищна сграда на около 500 метра от израелското посолство.

Шведската разузнавателна агенция Sapo заяви, че Иран може да е замесен в експлозиите на 2 октомври в Дания, както и в стрелбата в близост до израелското посолство в Стокхолм ден по-рано: Шведското разузнаване каза замесен ли е Иран в нападенията срещу израелските посолства в Стокхолм и Копенхаген.

През май агенцията заяви, че Техеран набира членове на шведски престъпни банди, за да извършват „актове на насилие“ срещу израелски и други интереси в Швеция. Ислямската република отрича.

Днес датското външно министерство почете паметта на жертвите при клането на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. "Днес, 7 октомври, скърбим за жертвите на бруталната терористична атака на "Хамас" срещу Израел преди една година. Повече от 100 души все още са държани като заложници в Газа. Мислите ни са насочени към всички, засегнати от трагичното събитие", написаха от ведомството.

Today, on 7 October, we mourn the loss of lives caused by Hamas’ brutal terrorist attack against Israel one year ago. More than 100 people are still held hostages in Gaza. Our thoughts go out to all of those affected by the tragic event.