На фона на мощните руски удари: Украйна изчерпа запасите си от ракети "Пейтриът"

Украйна е изчерпала запасите си от ракети-прехващачи за американските противовъздушни комплекси „Пейтриът“, което увеличава уязвимостта на страната пред руските балистични ракети. Това съобщи за CNN източник, запознат със ситуацията. Според неговите данни, по време на последния руски удар почти всички балистични ракети не са били прехванати поради недостиг на боеприпаси. По-рано украинските въздушни сили съобщиха, че са прехванали четири руски балистични ракети. В резултат на атаката бяха поразени три електроцентрали в Киев и обекти от енергийната инфраструктура в Харков.

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски неведнъж предупреждаваше за недостига на ракети за „Патриът“ и призоваваше съюзниците да увеличат доставките. По думите му Киев е готов да обсъди прекратяването на ударите по руски енергийни обекти в замяна на допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

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Ситуацията се усложнява от разногласията между Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп. Вашингтон изисква от Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии. По данни на CNN американската администрация също така е предупредила Украйна и европейските съюзници за възможно преустановяване на доставките на американско въоръжение за Киев и на обмена на разузнавателни данни. Въпреки това, Доналд Тръмп заяви, че САЩ не са преустановили обмена на разузнавателна информация с Украйна.

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