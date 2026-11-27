Как въоръжени хулигани са успели да преминат безпрепятствено през няколко сектора на "Стад Велодром" и да нападнат официалната делегация на Левски? Защо вратите между секторите са били отключени и как на стадиона са попаднали метални пръти, бухалки и други предмети, използвани при побоя? Тези въпроси постави бившият евродепутат Асим Адемов в специално интервю за "Студио Actualno", в което разказа за преживения ужас в Марсилия и изрази съмнения, че нападението е било предварително подготвено.

Адемов е бил част от официалната делегация на "сините", която стана обект на брутална атака непосредствено преди началото на срещата с Олимпик Марсилия от Лига Европа. По думите му полицията се е появила едва половин час след началото на насилието, а част от българите са се спасили, като са успели да се скрият в помещение във ВИП зоната.

"Те целенасочено тръгнаха към нас, а не към сектора с 500-те фенове"

"Нападението се случи една-две минути преди началото на срещата. В един момент забелязахме, че част от агитката на Олимпик Марсилия напусна сектора зад вратата. Малко след това видяхме как нахълтват в нашия сектор, във ВИП зоната. Ние бяхме целта на тяхната атака. Те целенасочено тръгнаха към нас, а не към клетката, където бяха настанени редовните 500 фенове", разказа Адемов пред "Студио Actualno".

Той призна, че дори след завръщането си в България трудно може да си обясни как е било възможно подобно нападение. "Сега, като анализирам нещата, съм втрещен и озадачен от мащаба на тази атака. И от пособията, които държаха в ръце. Видяхме метални пръти, колани, бухалка, пожарогасители, използвани да пръскат пяна по хората."

Според Адемов най-големият въпрос е как нападателите са преодолели преградите между секторите за толкова кратко време. "Интересното е как достигнаха от техния сектор, който е зад вратата, до нашия сектор във ВИП зоната. Знаете, че е почти невъзможно да преминаваш от един сектор в друг. А те буквално за една-две минути пробягаха това разстояние и безпрепятствено, без никой да ги спре, нахълтаха в нашия сектор и започнаха да бият наред."

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"Една отворена врата буквално ни спаси"

Бившият евродепутат описа и паниката сред българската делегация, в която е имало жени и деца. "Започнахме да се изтегляме, защото разбрахме, че са дошли да ни бият. Имаше жени, деца, настана суматоха. Тръгнахме да бягаме. Част от хората успяхме да стигнем до помещение. Едната врата беше заключена, но съседната ни отвориха. Влязохме там и това буквално ни спаси."

Други българи обаче не успели да се укрият. "За съжаление, друга част от нашата делегация явно не разбраха или от паниката не се усетиха и не дойдоха при нас. Останаха на трибуните, където започна яростен побой. Ние вече не виждахме тези действия, защото бяхме долу в помещението."

По думите на Адемов първоначално хората в помещението не пожелали да отворят вратата. "Може би си помислиха, че искаме да им изядем храната, понеже имаше кетъринг. В следващия момент вече се усетиха, че нещо става, и ни отвориха."

Той е категоричен, че мерките за сигурност са били крайно недостатъчни. "Нямаше никаква охрана, това е срамна история. Мач, който е определен за рисков, да няма охрана... Имаше на входа на нашия сектор няколко стюарди, но те няма какво да направят срещу такава тълпа. Полицията се появи 30 минути след началото на тези батални сцени."

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Отключени врати и предварително внесени оръжия?

Адемов има сериозни съмнения. Един от най-интересните моменти в интервюто беше свързан със съмненията на Адемов, че нападението е било предварително организирано. "Как имаха безпрепятствен достъп до ВИП зоната? Много интересен въпрос. Пак ще повторя, между тези сектори има прегради и затворени врати. Първо, тези врати са били отключени. Второ, как са вмъкнали тези пособия, с които удряха хората?"

Според него е възможно подготовката за атаката да е започнала дни преди мача. "За мен има нещо целенасочено, подготвено, за да има такава атака. Тях не ги интересуваше дали ще ги провокираме, или не. Те просто бяха решили да ни нападнат", заяви Адемов.

Бившият евродепутат изрази и убеждението си, че сред нападателите са присъствали привърженици на гръцкия АЕК, чиито крайни фенове поддържат приятелски отношения с тези на Марсилия. "Фенове на АЕК са пристигнали за този мач с нагласата да участват в този погром върху феновете на Левски", твърди той.

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"Делегатът на УЕФА стана съучастник на тези погроми"

Адемов отправи тежки критики и към местните власти, като постави под въпрос организацията на срещата. "Изключително слаба организация на мач от Лига Европа. Местната полиция знае с какви хора си има работа. Не мога да си обясня защо се бяха изтеглили от това място. Защо нямаше достатъчно стюарди? Защо бяха отключени вратите между секторите?"

"Как е възможно в една от най-старите демокрации в Европа да се позволява такова нещо? Явно демокрацията куца там, има нужда от ремонт. Недопустимо е полицията да бездейства и да ги остави да правят каквото си искат", добави той.

Особено категорична беше позицията му за решението двубоят да се проведе въпреки нападението. "Ние, феновете, бяхме категорични, че този мач не трябва да започва. Тук нямаше битка между две фракции. Тук имаше една агитка, която нападна другата и другата понесе щетите. Няма нито един арестуван български фен, няма нито един наранен френски фен. Ние сме жертва на агресия", заяви Адемов.

Той разказа и за разговорите си с изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров след срещата. "Имахме сериозни разговори след мача с Даниел Боримиров. Той каза, че е предложил на делегата на УЕФА да не се играе този мач, но делегатът отговорил, че се страхува да не се стигне до по-големи ексцесии, ако срещата бъде прекъсната."

Адемов обаче категорично не приема тези аргументи. "Този делегат също трябва да бъде наказан, защото той е станал съучастник на тези погроми."

"Марсилия трябва да бъде изхвърлен от Европа за една-две години"

В заключение бившият евродепутат призова УЕФА да не допуска двойни стандарти при определянето на санкциите. "На хората от УЕФА искам да кажа да не прилагат двойни стандарти, защото съм безкрайно убеден, че ако това се беше случило в България, ние моментално щяхме да бъдем изхвърлени от евротурнирите."

"Да не си помислят, че Олимпик Марсилия ще мине с някакви мижави наказания и глоби. Те трябва да бъдат изхвърлени за една-две години от евротурнирите, за да понесат последствията", настоя Адемов.

Той отправи и послание към френските институции. "На френските власти искам да кажа, че трябва да намерят сили и воля да спрат това беззаконие в Марсилия. Това са огромни щети върху клуба Марсилия, града Марсилия и най-вече държавата Франция", завърши Асим Адемов пред "Студио Actualno".

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