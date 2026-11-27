Занимавам се с темата за оцеляването от доста години. Малко преди да започне войната в Украйна, беше ясно, че такова събитие ще се случи. Тогава събрах семейството си и им казах в два часа какво да правят, ако аз не съм при тях. Така се роди идеята за “Ръководството за оцеляване по време на война".

Това заяви в предаването експертът по сигурност и автор на книги по оцеляване Николай Костов, коментирайки темата с подготовката на населението в извънредни ситуации.

Костов посочи, че се изисква подготовка, план и трезва мисъл, за да се приложат на практика идеите, които са необходими, в конкретна ситуация. Костов посочи, че семейството като екип може да работи заедно, за да се справи с дадена бедствена авария, тероризъм или катастрофа. Включително и как да се справят с аварии в мирно време.

Риск от глобален конфликт винаги има. Една война не се случва от днес за утре, тя се подготвя с години. Ние като хора виждаме това. Нямам пътуване по магистралата, в което да не видя колона с военна техника. Днес това е ежедневие. Държавата се старае да държи обществото под прага на паниката. Държавата до голяма степен няма да предупреди хората, ако нещо такова се случи. Виждате как отделни държави предупреждават своите населения - виждате как се запалват заводи за боеприпаси, води се хибридна война в медиите, действат агенти на влияние, които прокарват интересите на други държави, подчерта Костов.

Това което се случва в момента, е едно ниво нагоре. Дали ще има война, бих казал, че където има дим, обикновено има и огън. На Запад за това се говори усилено, отбеляза още Костов. Ресурсите за три или пет дни, които да си подготвите, са достатъчни, за да оцелеете при ядрен взрив. Човек трябва да има автономност от три до шест месеца, коментира още той. По думите му при паника човек е най-добре да си остане у дома.

Целия разговор с водещ Александра Йошева гледайте във видеото.