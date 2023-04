На лов за руски дронове (ВИДЕО)

От доста време насам във войната Руската федерация използва основно ирански дронове-камикадзе, за да атакува цели в Украйна – най-вече различни модели на „Шахед“. Благодарение на осигурени от Запада ПВО системи украинците много увеличиха успеваемостта в свалянето им, макар че 100% сигурност още няма. А как се случва ловът на камикадзе-дронове – вижте:

The National Guard of Ukraine published a video of hunting enemy kamikaze drones. pic.twitter.com/KeWPlM8Adq

Извън този метод, традиционният е ясен – ПВО стреля срещу дрона. Ето какво се случва, когато ПВО успява:

Russian UAV was shot down from the Strela-10 air defense system. pic.twitter.com/RCCfwDIozw