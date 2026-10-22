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На Тръмп му приседна: ЕП даде награда на Трибунала в Хага

22 октомври 2026, 14:05 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: succo / Pixabay
На Тръмп му приседна: ЕП даде награда на Трибунала в Хага

Международният наказателен съд бе удостоен с наградата на Европейския парламент (ЕП) за свобода на мисълта "Сахаров" за тази година. В номинацията се подчертава значимостта на дейността на съда, включваща разследвания, наказателни преследвания, съдебни процеси и издаване или разрешаване на заповеди за арест в държави като Афганистан, Русия, Израел, Демократична република Конго, Уганда, Мали, Либия и Централноафриканската република.

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Другите двама финалисти за приза бяха Тунду Лису, преследван от властите адвокат, политически лидер на опозицията и защитник на правата на човека от Танзания, и сестрите Таране и Ромина Рахими, номинирани от името на всички жертви, преследвани от ислямския режим в Иран за участието им в протестите за права и свобода.

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При обявяването на лауреата на наградата за 2026 г. в пленарната зала в четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: "Европейският съюз се основава на зачитането на многостранния подход и международните институции. С връчването на наградата „Сахаров“ на Международния наказателен съд и неговите служители Европейският парламент признава важната работа на Съда за защита на международното право и правосъдието".

В годишните доклади на Европейския парламент за 2025 г., евродепутатите изразиха дълбоката си загриженост заради нарастващите заплахи и наложените на съда санкции, по-специално от САЩ, както и на неговите прокурори, съдии, служители и партньори. Според членовете на ЕП, това са сериозни атаки срещу международната съдебна система.

Церемонията по връчването на наградата ще се състои на пленарното заседание на Европарламента през декември.

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Припомняме, че в началото на октомври администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд. Мярката се разглежда като продължение на кампанията на Тръмп за разформироването на институцията, която според САЩ се е политизирала и по нелегален и несправедлив начин се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления. За разлика от предишните американски санкции, насочени срещу отделни съдии и прокурори, новите ограничения обхващат самата институция и могат да засегнат компаниите, които предоставят банкови, застрахователни, технологични и други услуги на съда. 

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Международен наказателен съд награда Сахаров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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