На Тръмп му приседна: ЕП даде награда на Трибунала в Хага

Международният наказателен съд бе удостоен с наградата на Европейския парламент (ЕП) за свобода на мисълта "Сахаров" за тази година. В номинацията се подчертава значимостта на дейността на съда, включваща разследвания, наказателни преследвания, съдебни процеси и издаване или разрешаване на заповеди за арест в държави като Афганистан, Русия, Израел, Демократична република Конго, Уганда, Мали, Либия и Централноафриканската република.

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The International Criminal Court and its officials have been awarded the European Parliament's 2026 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Learn more about the laureate here ➡️ https://t.co/zst2LyCbu1 https://t.co/iE0UKp1bp0 — European Parliament (@Europarl_EN) October 22, 2026

Другите двама финалисти за приза бяха Тунду Лису, преследван от властите адвокат, политически лидер на опозицията и защитник на правата на човека от Танзания, и сестрите Таране и Ромина Рахими, номинирани от името на всички жертви, преследвани от ислямския режим в Иран за участието им в протестите за права и свобода.

При обявяването на лауреата на наградата за 2026 г. в пленарната зала в четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: "Европейският съюз се основава на зачитането на многостранния подход и международните институции. С връчването на наградата „Сахаров“ на Международния наказателен съд и неговите служители Европейският парламент признава важната работа на Съда за защита на международното право и правосъдието".

В годишните доклади на Европейския парламент за 2025 г., евродепутатите изразиха дълбоката си загриженост заради нарастващите заплахи и наложените на съда санкции, по-специално от САЩ, както и на неговите прокурори, съдии, служители и партньори. Според членовете на ЕП, това са сериозни атаки срещу международната съдебна система.

🚨 Quelle victoire ! Le Parlement européen décerne le prix Sakharov 2026 aux juges de la Cour Pénale Internationale ! C’est un message fort d’espoir et de résistance envoyé à Donald Trump. Non, nous n’abandonnerons pas le droit et la justice internationale. Nous serons aux côtés de la CPI aussi longtemps qu’il le faudra. C'est aussi un bonheur de voir cette candidature que j'ai portée dans mon groupe récompensée aujourd'hui. — Chloé Ridel (@ChloeRidel) October 22, 2026

Церемонията по връчването на наградата ще се състои на пленарното заседание на Европарламента през декември.

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Припомняме, че в началото на октомври администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд. Мярката се разглежда като продължение на кампанията на Тръмп за разформироването на институцията, която според САЩ се е политизирала и по нелегален и несправедлив начин се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления. За разлика от предишните американски санкции, насочени срещу отделни съдии и прокурори, новите ограничения обхващат самата институция и могат да засегнат компаниите, които предоставят банкови, застрахователни, технологични и други услуги на съда.