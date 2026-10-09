САЩ удари със санкции Съда в Хага, цивилизованият свят се противопостави

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд. Мярката се разглежда като продължение на кампанията на Тръмп за разформироването на институцията, която според САЩ се е политизирала и по нелегален и несправедлив начин се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления. За разлика от предишните американски санкции, насочени срещу отделни съдии и прокурори, новите ограничения обхващат самата институция и могат да засегнат компаниите, които предоставят банкови, застрахователни, технологични и други услуги на съда - ОЩЕ: Лицемерие: Русия не се съгласи да носи отговорност пред съда за война, САЩ - също

"Президентът Тръмп никога няма да позволи Международният наказателен съд да преследва американски граждани", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в изявление, с което Ройтерс се е запознал преди официалното му публикуване. "Ето защо днес Съединените щати налагат санкции на Международния наказателен съд. Ще забраним трансакциите с този съд, действащ извън правомерните си граници, като прекъснем достъпа му до ресурси и парализираме способността му да функционира", подчертава Рубио. Това беше прочетено иронично от турския информационен проект Clash Report така: "Рубио: Гоним съда в Хага да не ни подгони той".

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Вашингтон от години оспорва юрисдикцията на Международния наказателен съд, особено след издаването на заповеди за арест на израелски представители, включително премиера Бенямин Нетаняху. Недоволството на САЩ беше предизвикано и от предишно разследване на действията на американски военнослужещи в Афганистан, което впоследствие беше прекратено.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. въз основа на Римския статут, за да преследва лица, обвинени в геноцид, престъпления срещу човечеството, военни престъпления и при определени условия - престъплението агресия. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и всички членове на НАТО с изключение на Съединените щати и Турция. Съдът се намира в Хага, Нидерландия, която е член както на ЕС, така и на НАТО, и досега е получавал категорична публична подкрепа от редица европейски правителства.

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Санкциите идват на фона на продължаващото противопоставяне между Вашингтон и Хага. Още по време на първия си президентски мандат Тръмп наложи ограничения срещу представители на МНС, които впоследствие бяха отменени от президента Джо Байдън. След завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Тръмп възобнови санкционния натиск върху съда.

Сега обаче администрацията му предприема значително по-широка стъпка, насочена срещу функционирането на самата институция. Това поставя европейските държави пред необходимостта да решат как да защитят международния съд, на който са членове, без да задълбочават конфликта със Съединените щати.

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Остра реакцията от МНС

Последва незабавна реакция от представители на съда. Председателят Томоко Акане обяви решението на Тръмп за неприемливо. "Опитът да се попречи на съда да изпълни съдебната си мисия е неприемлив. Това е нападение срещу суверенни държави, създали съда. Това е нападение срещу международния правен ред в по-широк аспект. Това е нападение срещу жертвите на масови жестокости, които са чакали години, понякога десетилетия, за да бъдат привлечени към отговорност отговорните. Всяка мярка срещу съда в крайна сметка се усеща от тези жертви", категорична бе тя.

ICC President Tomoko Akane: Seeking to obstruct a court of law from fulfilling its judicial mandate is unacceptable. It is an attack against sovereign states that have created the court. It is an attack against the international legal order more broadly. It is an attack on the victims of mass atrocities who have waited years, sometimes decades, for those responsible to be held to account. Every measure taken against the court is ultimately felt by those victims. — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

В изявлението си Акане заяви, че всяка страна сега трябва да направи своя избор – между правото на силата или силата на правото. "Всички ние трябва да направим избор сега между свят, в който правото на силата е закон, или бъдеще, базирано на върховенството на правото, където жертвите могат да продължат да имат достъп до справедливост. Пред лицето на подобни атаки не можем да останем безразлични. Всички ние имаме правна и морална длъжност да действаме в защита на международния ред. Да се изправим за закона, а не за силата. Историята ще ни съди за изборите, които правим днес", заяви тя.

ICC President Tomoko Akane: All of us must make a choice now between a world where might is right or a future based on the rule of law, where victims can continue to access justice. In the face of such attacks, we cannot remain indifferent. All of us have a legal and moral duty to act in defense of the international order. To stand up for law, not force. We will be judged by history for the choices we make today. — Clash Report (@clashreport) October 9, 2026

Заместник-прокурорът на МНС Назхат Шамим Хан също осъди американското решение и заяви, че то няма да спре работата на институцията. "Тези санкции трябва да бъдат осъдени. Те имат за цел да подкопаят върховенството на правото в международен план и работата на една независима съдебна институция", заяви Хан пред Ройтерс. Тя подчерта, че съдът ще продължи дейността си по всички разследвания и наказателни производства.

ЕС, Канада и Япония изразиха пълна подкрепа за съда

Европейският съюз изрази "дълбокото си съжаление" от решението на Съединените щати да наложат нови санкции на Международния наказателен съд в Хага. "ЕС ще работи в тясно сътрудничество с МНС, за да гарантира, че той продължава да функционира ефективно, дори след като САЩ наложат санкции. И ние оставаме ангажирани да работим с всички 125 държави, които са страни по Римския статут, за да запазим и уважим неговата независимост, за да може той да продължи жизненоважната си мисия", се посочва в изявлението на Европейската комисия. ЕК добави, че като се има предвид, че ще отнеме шест месеца, за да влязат в сила санкциите, има "място за диалог" - всичко това беше казано от европейския външен министър Кая Калас.

The ICC is the cornerstone of the international criminal justice system. It prosecutes individuals responsible for the most serious crimes under international law. I have spoken with ICC President Tomoko Akane following the United States’ announced intention to impose sanctions. The six-month period before the measures take effect offers a window for dialogue. The EU has always supported the Court, and the EU has options to ensure that it can continue its vital work. Protecting the ICC remains an EU priority. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2026

Външните министри на Канада, Великобритания, Дания, Германия, Франция, Италия, Япония, Нидерландия и Обединеното кралство осъдиха в съвместно изявление санкциите на САЩ срещу Международния наказателен съд, потвърждавайки отново своята „продължаваща и непоколебима подкрепа“ за неговата независимост и почтеност.

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Израел очаквано подкрепи санкциите

От друга страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства санкциите срещу Международния наказателен съд и благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио за мярката, съобщи кабинетът му в публикация в "X".

"МНС не е съд. Това е политически орган, който представлява смъртна заплаха за спазващите закона демокрации по целия свят и за самата идея за национален суверенитет. Благодаря ви за вашето лидерство", посочи Нетаняху.

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Случайно или не: Решението съвпадна с Нобеловата награда за мир

Американското решение съвпадна с присъждането на Нобеловата награда за мир на южноафриканската юристка Наванетем "Нави" Пилай, която е била съдия в Апелативната камара на Международния наказателен съд от 2003 до 2008 г. Пилай беше отличена за дългогодишната си работа в областта на международното наказателно правосъдие, включително участието ѝ в Международния наказателен трибунал за Руанда и усилията за търсене на отговорност за геноцид и военни престъпления. В мотивите си Норвежкият нобелов комитет подчерта, че наградата има за цел да напомни за значението на международното право в момент, когато неговите институции и съдии са подложени на политически атаки.

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