Пред Трибунала в Хага: Германия защити военните си доставки за Израел

Германия защити днес износа си на оръжие за Израел пред Международния съд в Хага с аргумента, че той е съвместим с международното право. „Целият износ на оръжие от Германия за Израел и други страни е предмет на строги процедури за преглед, които са по-строги от международните разпоредби“, заяви главната правна представителка на Германия, цитиранна от ДПА.

Никарагуа заведе дело срещу Германия, обвинявайки я в подпомагане и подстрекателство към геноцид. Според Никарагуа износът на оръжие нарушава Конвенцията на ООН за геноцида, тъй като оръжията се използват от Израел при атаки в Ивицата Газа.

В началото на изслушването представителят на Германия отхвърли твърденията като неоснователни. Според нея обширната документация на Германия за износа ѝ на оръжие, която Берлин прави публично достъпна, показва, че износът е в съответствие с международното право.

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Германия спечели първата фаза от делото през 2024 г., когато Международният съд отхвърли искането на Никарагуа за налагане на тези спешни мерки. В резултат на това Германия не беше задължена незабавно да спре износа си на оръжие за Израел. Съдиите обаче не уважиха германско искане за прекратяване на делото.

Никарагуа ще отговори утре. Не е известно кога ще се произнесат съдиите.

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