НАТО е определила две "червени линии", след които ще се намеси в Украйна?

Още: Рецепта на Foreign Affairs Путин да отстъпи: Европа, не НАТО, да прати войски в Украйна

100 хиляди военни на НАТО са готови да се намесят във войната, ако руският диктатор Владимир Путин „привлече други държави“, пише медията, позовавайки се на източници. Според тях Алиансът ще бъде готов за подобен ход или ако Беларус бъде въвлечен във войната на страната на Москва, или ако Русия нападне балтийските държави, Полша или Молдова.

Още: The Telegraph: Тръмп има мащабен план за НАТО и за мир в Украйна

Те подчертават, че в момента няма оперативни планове, които да включват изпращане на западни военни на украинска територия. Според публикацията има само оценки на възможните планове за извънредни ситуации - това било „истинска крайна мярка, в случай че във войната бъдат въвлечени трети страни“.

Снимка: Getty Images

Още: Полша предложи "тежка бригада" от войски на ЕС за бърза реакция

Френският президент Еманюел Макрон предложи западните държави да изпратят сухопътни войски в Украйна в бъдеще, ако е необходимо. По-късно и ЕС, и САЩ заявиха, че техните войници няма да се бият на украинска територия. Наскоро Макрон пак заговори за подобен сценарий и посочи кога Париж може да прати свои военни в Украйна.

Според френския президент, ако Русия спечели, "в следващата секунда няма да има повече сигурност в Румъния, Полша, Литва или в нашата страна (Франция - бел. ред.)". През този уикенд той каза още, че „мощността и обхватът на руските балистични ракети излагат на риск всички нас“.

If Russia wins, the next second there will be no more security in Romania, Poland, Lithuania, or our country, French President Macron said He also said that "the power and range of Russian ballistic missiles puts us all at risk." pic.twitter.com/IHDHXLD4jt

Западът многократно е заявявал, че съществува заплаха от нападение от страна на Руската федерация срещу държави, които са членки на НАТО. В случай на агресия срещу държава от Алианса, останалите членове на НАТО трябва да се застъпят за нея - съгласно чл. 5 от Северноатлантическия договор: Русия може да превземе балтийските страни за 7 дни, реакцията на НАТО ще се забави

Киев може да поиска от ЕС да изпрати войски в Украйна, ако ситуацията на фронта се влоши и ако Украйна няма собствени сили, за да удържи, заяви украинският депутат Олексий Гончаренко. „Ако ситуацията на фронта ни покаже, че Украйна не може да спре Путин сама, без европейска военна подкрепа и войски - да, смятам, че е абсолютно възможно да поискаме (помощ от ЕС - бел. ред.)“, каза той.

Kyiv may ask the EU to send troops to Ukraine if the situation on the front worsens



The Ukrainian authorities may ask European allies to send troops to the front if Kyiv lacks its own forces, Ukrainian MP Oleksiy Honcharenko has said.



"If the situation at the front shows us… pic.twitter.com/1zVXISIy7l