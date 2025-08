И природата шамароса Путин: Мощното земетресение нанесе щети в базата за ядрени подводници в Камчатка (СНИМКИ)

Базата с ядрени подводници на Русия в Далечния изток, изглежда, е била повредена от цунамито, което заля тихоокеанското крайбрежие на страната в сряда. На 30 юли мощно земетресение от 8,7-8,8 по Рихтер разтърси крайбрежието на руския полуостров Камчатка, което предизвика предупреждения за цунами от Япония до Америка. Отделно от това породи опасения за сигурността на един от най-стратегически важните военни обекти на Руската федерация – базата за атомни подводници "Рибачий". Тя се намира във Вилючинск, на 130 км от епицентъра на големия трус.

A Russian nuclear submarine base in Kamchatka was damaged by a tsunami triggered by an 8.8-magnitude earthquake, satellite images show. A pier at the Rybachiy base was bent out of position, but no damage to submarines was reported, The Telegraph reports. https://t.co/YpG3ut5NlD pic.twitter.com/6epO5ksgQQ

Сега сателитни снимки, получени и анализирани от британското издание The Telegraph, показват, че вълните са ударили базата. Част от един от кейовете се е изкривила от първоначалното си положение, което вероятно означава, че се е откъснала. Снимките са направени от Umbra Space в четвъртък сутринта, 31 юли.

Не изглежда, че по време на удара до пристанището е имало закотвена подводница. Експерти заявиха, че самото увреждане на конструкцията няма да има голямо военно значение.

Кеят е останал под „ужасен ъгъл“, казва Том Шарп - пенсиониран командир от Кралския флот на Великобритания. По думите му, това би затруднило влизането и излизането на кораби. До върха на изкривената част, изглежда, има влекач, който може би вече е включен в първоначалните ремонтни работи, допълва той. "Ако основното предположение е, че вълна е нахлула там и е изкривила кея, тогава какво друго е направила?", пита Шарп. По принцип подводниците могат да бъдат повредени от силни удари в пристанищата, на които се намират, а вода може да влезе в отворени люкове или точки за достъп.

В отделни изображения на Umbra, споделени онлайн, се виждат две подводници, които все още са закотвени на пристанищата си след цунамито.

Смята се, че базата е била ударена в рамките на 15 минути след земетресението, пише The Telegraph.

A tsunami in Kamchatka has damaged a pier at Russia’s Rybachiy nuclear submarine base, which houses much of the Pacific Fleet’s submarine force, according to The Telegraph. One section of the pier was displaced from its original position. It remains unclear if the tsunami caused… pic.twitter.com/UlZYNiDNTZ