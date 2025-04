НАТО започва укрепване на най-уязвимата точка за нападение от Русия - Сувалския коридор

Литва започва модернизиране на критично важните пътища и защита на границите си при Сувалския коридор, където е една от уязвимите точки за съюзниците от НАТО - смята се, че именно там е едно от най-вероятните места за нападение от страна на Русия. Укрепването в този участък ще улесни прехвърлянето на войски и оборудване между балтийските страни и Полша в случай на руска атака. Става дума за единия от двата маршрута през Сувалския пролом - ключов пропускателен пункт на границата между Литва и Полша.

Сувалският коридор е слабо населен 100-километров участък от гориста равнина, свързващ Полша и Литва и граничещ със съюзника на Кремъл Беларус, както и с руския анклав Калининград. Това е жизненоважен сухопътен коридор, свързващ балтийските държави с останалата част от НАТО.

Lithuania upgrades Suwałki Corridor amid Russian threat, eyeing it as a likely target for attack on EU/NATO. Deputy Defense Minister: “These roads are critical for security.” Via Baltica & Vilnius-Augustów routes to expand military infrastructure with Poland. pic.twitter.com/ztPpDit9KE