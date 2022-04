Навални осъди зверствата в Буча и призова руските пропагандисти да се смятат за военнопрестъпници

„Чудовищните зверства в Буча, Ирпен и други градове на Украйна са извършени не само от онези, които са връзвали зад гърба ръцете на мирните хора, не само от онези, които са стреляли в тила им, но и от онези, които са стояли наблизо и прошепвали: „Стреляйте, стреляйте, ще го режисираме хубаво във вечерното тв шоу“, казва опозиционерът в Twitter.

„Както го вижда зрителят по руската телевизия. Аз съм точно такъв. За чудовищните събития в Буча научих вчера сутринта от новината, че Русия свиква Съвета за сигурност на ООН във връзка с клането, което украинските нацисти организирали в Буча. Вечерта тв водещият на Канал 1 обясни всичко: „Провокацията в Буча се подготвяла от НАТО отдавна и на най-високо ниво. Това се потвърждава и от факта, че президентът Байдън наскоро нарече Путин „касапин“. Чуйте колко са съзвучни английското butcher и името на града „Буча“. Ето как западната публика била подготвена за тази провокация.” Казвам ви, не можете да си представите чудовищността на лъжите по федералните канали. И, за съжаление, тяхната убедителност за тези, които нямат достъп до алтернативна информация”, обяснява опозиционерът.

Навални добавя, че „подбудителите на войната трябва да се третират като военни престъпници“.

„Цялото това „Радио на хиляда хълма“ („Свободно радио и телевизия на хиляда хълма“ - руандска радиостанция, излъчваща от 8 юли 1993 г. до 31 юли 1994 г., която разпалва етническа омраза и подбужда геноцида през 1994 г. в Руанда. Това е най-използваният пример за "радио на омразата" – б.р.) сега трябва да бъде изпратено под санкции и някой ден да бъде съдено. Но искам и да ви напомня, че Националната медийна група, която притежава лъвския пай от този апарат за лъжи, несъмнено принадлежи лично на Путин, по-специално затова дори формално се ръководи от любовницата на Путин Алина Кабаева (вижте нашето разследване „ Дворецът за Путин”)“ се казва в публикацията на Навални.

На 2 април руските военни започнаха да се оттеглят от Буча, Киевска област. Това е един от градовете, където се водеха най-ожесточени битки. Когато Буча беше освободен, пред журналистите се разкри ужасна картина: улиците бяха осеяни с тела на мъртви цивилни, включително жени и възрастни хора. Някои бяха с вързани зад гърба ръце, други са загинали от изстрели в тила. Изданието The Insider е разговаряло с жителите на Буча – те разказали как руските военни са стреляли по случайни минувачи, ограбвали къщите и не им позволявали да напуснат.

Всички корици на световните вестници и заглавните страници на онлайн медиите на 4 април бяха посветени на кланетата в Буча. Западните лидери анонсираха по-строги санкции и нови доставки на помощ за Украйна.

