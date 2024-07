Не казва коя е авиокомпанията: Изгубиха 6 куфара на Ръсел Кроу (ВИДЕО)

"6 изгубени чанти при един кратък полет.

Нов рекорд според моя опит.

Все още няма да назовавам и засрамвам авиокомпанията. Нека да видим как върви обслужването на клиентите..."

Това написа в социалната мрежа Х Ръсел Кроу.

Звездата от "Гладиаторът" е на европейско турне Indoor Garden Party с участието на The Gentleman Barbers и Lorraine O'Reilly. Той пожъна бляскав успех в Дъблин и други градове, предстои концерт в Париж.

6 bags lost on one short flight.

A new record in my experience.

I’m not going to name and shame the airline just yet. Let’s see how the customer service experience goes …