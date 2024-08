Тези, които се предадоха без бой в Курска област, изобщо не трябва да бъдат разменяни и то за украински бойци от бригадата "Азов". Такава позиция публично заяви Михаил Полинков, един от близките до Игор Гиркин хора и Z-пропагандисти.

Припомняме, че Гиркин е известен още с името Игор Стрелков. Той беше силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република), осъден е на първа инстанция на доживотен затвор от съд в Хага за свалянето на полет MH17. В момента Гиркин излежава 4 години присъда за екстремизъм (разбирайте големи критики към руското военно командване) в Русия: Осъденият Гиркин: Украинската операция в Курск е за отвличане на вниманието, големият удар ще е в Крим

Сега Полников обяснява как имало хора (разбирайте руски наборници), които изживявали войната с Украйна като лукс – хвърлят веднага оръжието при първа опасност, после стоят в плен без проблем и чакат да ги разменят.

Може да е неприятно за родителите на пленените, но не трябва да ги разменяме (за последните азовци, останали след размяната на (кумеца на Путин) Медведчук: Размяна на пленници: Украйна освободи 55 руснаци срещу бойци от полка "Азов" (СНИМКИ), настоява Полников.

