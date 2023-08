"Никога не е виждал модерно оръжие": Шойгу се качи на шведска бронирана машина (ВИДЕО)

Шойгу е получил актуална информация за ситуацията на фронта и е изразил благодарността си към командирите и войниците за "успешните настъпателни операции в Лиман в Източна Украйна", съобщи агенция АФП, цитирана от БГНЕС.

Телевизионни кадри показаха Шойгу да слуша доклад, представен от генерал Андрей Мордвичев, ръководител на Централното военно звено в Украйна. Министърът за последен път посети фронта след неуспешния бунт на ЧВК „Вагнер".

Сега той беше показан и как се качва на шведски CV90 - бронирана бойна машина, пленена по време на боевете, се казва в изявлението на военното ведомство в Москва. Един от най-достоверните профили в Twitter, който следи отблизо войната в Украйна, се пошегува: "Човекът изглежда така, сякаш никога преди не е виждал такова модерно оборудване".

Shoigu inspected the captured CV9040C. The man looks like he had never seen such modern equipment before 🤭 pic.twitter.com/SJoNyI31RV