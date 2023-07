Букет лоши новини за Путин и Русия от фронта в Украйна (ВИДЕО)

NEW: The lack of Russian milblogger reaction to a Ukrainian strike on the Chonhar bridge between occupied #Crimea and occupied #Kherson Oblast represents a notable inflection in Russian reporting on the war in #Ukraine and may suggest that the #Kremlin has directed Russian… pic.twitter.com/7VR819kdYW

(КАРТА 1 и КАРТА 2) В Луганска област и в направлението към Купянск, където в последните почти две седмици руското военно министерство постоянно обявяваше напредък, вече има украински данни, че руският напредък е спрян. Основната новина според два украински източници – село Надя, на 15 километра югозападно от Сватово, е под пълен украински контрол, а украинската армия си е върнала позиции в Новоегоровка (16 километра югозападно от Сватово). В този участък на фронта целта на руснаците е да успеят да преминат река Жребец и да установят стабилна връзка за по-нататъшен напредък в Харковска област.

Footage from the Svatove direction. Ukrainian units going forward near Tverdokhlibove, running into Russian fortifications. It is now known that Novojehorivka, which is directly east of Tverdokhlibove was mostly retaken.. In this particular attack, 10 Russians reportedly died. pic.twitter.com/sD9TjRAdgs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" обаче твърди, че Новоегоровка е под пълен руски контрол, включително прилежащите височини при селото. Руският пропагандист Семьон Пегов, списващ телеграм канала WarGonzo, казва, че за изминалата седмица руснаците напреднали със 7 километра и разширили зоната си на влияние на този участък на фронта с 8 километра, като дори направили понтонен мост през река Жребец, при Кармазиновка (13 километра югозападно от Сватово). Пегов добавя, че при Кремена – в горския парк "Серебрянка", руснаците отслабвали украинските позиции, но признава, че за момента няма мащабна руска атака за овладяване на Торско (14 километра западно от Кремена). Визуални доказателства – геолокализирани или не, за всички тези руски твърдения няма. Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати коментира, че руснаците опитват да вземат инициативата в Луганска област. Той добави, че руските действия са част от планирана мащабна офанзива към Купянск, но и че руската армия е струпала много недобре обучени войници в Луганска област за целта.

Освен всичко друго, Русия се похвали с първа пленена шведска бронирана машина CV 90 именно в Луганска област. Според политическия анализатор на германския таблоид „Билд“ Юлиян Рьопке това е станало, защото машината е използвана за защита на позиция в Червенопоповка, без да има подкрепа от други машини и е попаднала на руска засада, като е спряна с гранатомет. "Точно затова германското военно командване критикува украинското – че разделя мощни механизирани бригади на изолирани взводове", добавя той.

The CV 90 was NOT lost during the counteroffensive, for which it was intended to be used, but after being split from the rest of the brigade and used (allegedly together with another CV 90) for isolated defensive purpose in the area of Chervonopopivka.

It moved to close to the… — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 30, 2023

(КАРТА 1 и КАРТА 2) В западната част на Донецка област, на границата със Запорожка област, вече има твърдения от два украински телеграм канала, свързани с определени украински военни части, за разширение на зоната на атаки и контрол в т.нар. участък на фронта "Времевски". Става въпрос за направлението от Велика Новоселка към Бердянск, където най-ожесточените боеве са по линията Старомайорско – Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка). Според един от свързаните с 46-та украинска бригада телеграм канали, бойците на тази бригада вече са в покрайнините на Приютно, 16 километра югозападно от Велика Новоселка. Отделно, украинската армия е достигнала до пътя между Новодонецко и Кременчук, като друг украински телеграм канал – на един от бойците на 24-ти батальон "Айдар" с позивна "Осман" коментира: "Руснаците имат проблем с доставките близо до Новодонецко, защо ли?".

Украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр потвърди, че украинските части постепенно напредват в Запорожка и западната част на Донецка област, но говорителят на руското командване "Изток" Олег Чехов заяви, че руснаците отблъснали украински атаки към Урожайно. А по направлението от Орехов към Токмак и Мелитопол няма потвърден украински напредък за вчерашния ден, като "Рибар" коментира, че в района има силни дъждове и те пречат на всякакви операции.

Combat footage of recent offensive operations of the 15th Operational Brigade of the National Guard (Kara-Dag) in the Zaporizhzia direction. pic.twitter.com/xf1COC3WkO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

(КАРТА) При Бахмут украинците разширяват зоната си на контрол северно от Курдюмовка (12-15 километра южно от Бахмут) и текат нови битки в Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут). Свързваният с ЧВК Вагнер руски телеграм канал "Сива зона" твърди, че руснаците били принудени да се изтеглят източно от жп линията, минаваща през населеното място. Украинците продължават да извършват атаки и по северния фланг на Бахмут, но потвърден напредък с видеокадри там няма.

National Guardsmen from the special unit 'ENEA' captured a group of Russians during operations near Bakhmut. pic.twitter.com/ikS84Z9QhO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

Поредни удари с дронове на руска територия

В Таганрог отново беше извършена атака с дрон, но изглежда той за малко не е стигнал до местната руска военновъздушна база. Градът се намира на около 40 километра от границата с Украйна. А кадри от случилото се заливат социалните мрежи.

Reportedly Taganrog again, an UAV touched down near Daraganovka. Waiting for more info. pic.twitter.com/coCHugOGYh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

Looks like the drone crashed a bit short of the Taganrog Airbase. pic.twitter.com/5CHG8z4r3O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

It is reported that a drone allegedly fell down near #Taganrog. pic.twitter.com/NEPbJHledq — NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023

Освен това, дрон е ударил полицейски участък в Трубчевск, Брянски район. Поне от видеокадрите в социалните мрежи обаче не изглежда сградата да е пострадала много сериозно:

In Trubchevsk, Bryansk region in Russia a Ukrainian UAV hit a police station. Damage seems minor. pic.twitter.com/2D5q0E7kIO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2023

Допълнително, украинският генщаб публикува карта къде през вчерашния ден са унищожени руски военни складове в окупираните от руснаците украински земи - на 6 места:

Защо руснаците мълчат за Чонгарсия мост?

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) коментира, че руските военни блогъри много странно мълчат за удара по Чонгарския мост, който свързва Крим с Херсонска област. Американските експерти коментират, че е странно как така няма коментари нито дали ударът е успешен, съответно да има закани за ответен удар, нито хвалби колко е неуспешен. От ISW смятат, че това се случва заради натиск от страна на Кремъл определени теми за войната в Украйна да не се коментират. Предвид, че на 22 юни имаше удар по този мост и тогава руските военни блогъри масово коментираха темата, сега мълчанието е показателно.

В Телеграм, един от известните украински командири Мадяр, който ръководи част, използваща дронове за разузнаване и въздушни удари, предупреждава, че руснаците се готвят за тестове и промишлено производство на технология, която да блокира Starlink. Той настоява украинското ръководство да се готви и да вземе мерки. Освен това се появи информация, че Илон Мъск отказва да активира Starlink за операции на Кримския полуостров, но Пентагона се готви да купи необходимите терминали и каквото трябва още, за да осигури услугата за украинската армия и при бъдеща атака в Крим.

