Никой в Русия не иска да приеме тялото на Навални за поклонение

По думите на Ярмиш, поклонението пред Навални засега не може да стане факт, а близките му се опитват да го направят до края на тази работна седмица (1 март).

ОЩЕ: Последно сбогом с Алексей Навални: Има известна яснота кога ще е

"От вчера търсим място, където да организираме прощално събитие за Алексей. Обаждали сме се на повечето частни и държавни погребални агенции, търговски обекти и траурни зали.

Някои от тях казват, че са напълно заети. Някои отказват, когато споменаваме фамилията "Навални". На едно място ни казаха, че на траурните агенции им е забранено да работят с нас.

След цял ден търсене все още не намерихме залата за поклонение и последно сбогом", написа Ярмиш в Twitter.

ОЩЕ: Майката на Навални: Казаха ми, че знаят от какво е умрял. Изнудват ме за погребението (ВИДЕО)

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls.



Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the…