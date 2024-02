Последно сбогом с Алексей Навални: Има известна яснота кога ще е

"Търсим зала за публично прощаване с Алексей. Време: края на тази работна седмица (26.02 - 01.03.24). Ако разполагате с подходящо помещение, моля свържете се с нас", написа Ярмиш.

Междувременно в социалните мрежи скорост набира поредно видео, показващо до каква бездна стигат нещата в Русия.

Собственичка на кафене в Подмосковието казала преди две години, че Русия е фашистка страна за нахлуване в Украйна. Заради това, поредните Z-патриоти, всички възрастни мъже, се появиха на работното ѝ място, извикаха полиция и подадоха жалба срещу нея. Жалбата е и защото "обидила руски ветерани от Украйна", които искали да им даде отстъпка в цените.

A lady owner of a coffee shop in Moscow region said two years ago that Russia is a fascist country for invading Ukraine. Thugs from "Russkaya Obshyna" [russian community] organisation, all adult men, showed up at her workplace, called police, and filed a complaint against her.… pic.twitter.com/UJcdZLu0EY