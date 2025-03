Нито капка гориво за военни кораби на САЩ: Бойкот на норвежки петролен гигант заради Тръмп

Една от най-големите норвежки петролни и товарни компании Haltbakk Bunkers обяви бойкот на американските кораби - норвежкото предприятие отказа да зарежда кораби от САЩ. Причината - скандалното поведение на американския президент Доналд Тръмп и вицето му Джей Ди Ванс на срещата им в Овалния кабинет с украинския президент Володимир Зеленски: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО).

В публикация в социалните мрежи норвежката компания изразява абсолютно възмущение от поведението на Тръмп и Ванс, като го нарича "най-голямото кално шоу (shitshow)" по телевизията, виждано в историята. Решихме ефективно да спрем моментално зареждането с гориво на американските военни плавателни съдове на всички норвежки пристанища, казват от компанията, добавяйки "Слава на Украйна": Украинците събират пари за ядрено оръжие. Едно от най-големите дарения е от САЩ?

One of Norway's largest fuel companies, Haltbakk Bunkers, has refused to refuel US Navy ships due to Trump's scandalous behavior at yesterday's meeting with Zelensky. "This is betrayal!" they declared. As a result, the Virginia submarine returned without fuel. pic.twitter.com/Iqj5Ei4p7l