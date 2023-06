Норвегия и Дания дават още хиляди снаряди на Украйна

Осло ще предостави снарядите, а Копенхаген ще дари взриватели и горивни заряди.

Норвегия дава и 7000 снаряда от собствените си запаси, които вече са изпратени на Украйна, пише "Ройтерс".

