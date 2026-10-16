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Норвежкият петролен фонд може да бъде използван за производство на ядрени оръжия?

16 октомври 2026, 15:41 часа 1192 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Норвежкият петролен фонд може да бъде използван за производство на ядрени оръжия?

Назначена от правителството на Норвегия комисия препоръча премахване на забраната за инвестиции от суверенния фонд на страната, най-големият в света, в производители на ядрени оръжия. Принципите за отговорно инвестиране на фонда, който разполага с активи от 2,3 трилиона долара и се финансира от приходи от петрол, понастоящем му забраняват да инвестира в компании като европейските BAE Systems и Airbus, както и американските Boeing, General Dynamics, Honeywell и Northrop Grumman. Всички тези компании участват в разработването на ядрени оръжия по един или друг начин.

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Черният списък

В черния списък на фонда има 14 такива компании. Ако предложението на правителствената комисия бъде прието, 13 от компаниите ще бъдат потенциални инвестиционни цели, с изключение на индийската Larsen&Toubro. Комисията препоръча да се разрешат инвестиции само в компании от страни, съюзници на Норвегия, съобщи Financial Times. Йенс Столтенберг, бивш генерален секретар на НАТО и настоящ норвежки министър на финансите, нарече „парадокс“ факта, че една страна, макар и член на НАТО, ползваща се с ядрения чадър на Алианса, не може да инвестира в някои от най-големите отбранителни компании в САЩ, Великобритания и Франция.

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Подкрепа

Не всички политици подкрепят този ход. Депутатът от Зелената партия Ода Индгор го нарече „абсолютна лудост“ и „етична катастрофа“. Правителството ще вземе решение по препоръките на комисията, а парламентът ще го разгледа следващата година. Дебатът в Норвегия се провежда в момент, когато страните от НАТО се стремят да засилят позицията си за ядрено възпиране в светлината на все по-враждебната и агресивна политика на Русия. Страни като Финландия, Латвия, Литва и Естония обмислят или вече са решили да разрешат разполагането на ядрени оръжия на своя територия.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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