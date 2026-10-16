Норвежкият петролен фонд може да бъде използван за производство на ядрени оръжия?

Назначена от правителството на Норвегия комисия препоръча премахване на забраната за инвестиции от суверенния фонд на страната, най-големият в света, в производители на ядрени оръжия. Принципите за отговорно инвестиране на фонда, който разполага с активи от 2,3 трилиона долара и се финансира от приходи от петрол, понастоящем му забраняват да инвестира в компании като европейските BAE Systems и Airbus, както и американските Boeing, General Dynamics, Honeywell и Northrop Grumman. Всички тези компании участват в разработването на ядрени оръжия по един или друг начин.

Северна Корея обвини САЩ за струпване на ядрени оръжия

Черният списък

В черния списък на фонда има 14 такива компании. Ако предложението на правителствената комисия бъде прието, 13 от компаниите ще бъдат потенциални инвестиционни цели, с изключение на индийската Larsen&Toubro. Комисията препоръча да се разрешат инвестиции само в компании от страни, съюзници на Норвегия, съобщи Financial Times. Йенс Столтенберг, бивш генерален секретар на НАТО и настоящ норвежки министър на финансите, нарече „парадокс“ факта, че една страна, макар и член на НАТО, ползваща се с ядрения чадър на Алианса, не може да инвестира в някои от най-големите отбранителни компании в САЩ, Великобритания и Франция.

Още: Франция разкри тайните си ядрени учения, за да възпира Русия

Подкрепа

Не всички политици подкрепят този ход. Депутатът от Зелената партия Ода Индгор го нарече „абсолютна лудост“ и „етична катастрофа“. Правителството ще вземе решение по препоръките на комисията, а парламентът ще го разгледа следващата година. Дебатът в Норвегия се провежда в момент, когато страните от НАТО се стремят да засилят позицията си за ядрено възпиране в светлината на все по-враждебната и агресивна политика на Русия. Страни като Финландия, Латвия, Литва и Естония обмислят или вече са решили да разрешат разполагането на ядрени оръжия на своя територия.

Как ще се появи наследник на Путин, за да "спаси" Русия: Христо Грозев очерта няколко сценария (ВИДЕО)