Нощно преследване и арест в Испания на наркотрафиканти след гибелта на двама полицаи (ВИДЕО)

Гражданската гвардия арестува трима от пътниците на лодката след инцидента в петък в южното пристанище Барбате близо до Кадис. Задържани са и още двама души, пътували с автомобил, за да вземат пътниците, съобщиха от гражданската охрана в социалната мрежа X.

Асоциация на полувоенната полиция и испанските медии разпространиха видео, показващо нощното преследване в пристанището, включващо няколко кораба. Единият от двамата ранени полицаи остава в болница, но е без опасност за живота, допълниха от гражданската охрана. В публикация в X премиерът Педро Санчес каза, че „дълбоко съжалява“ за смъртта на служителите.

❌ STAGED NWO INVASION – Spain: In Barbate, Cádiz - Spain, a drug boat rammed and killed two Civil Guard agents, while people encouraged the traffickers from the coast. @Intelsky pic.twitter.com/lXrtZg1wKO