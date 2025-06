Израел твърди, че е унищожил централата на най-репресивната структура на иранския режим (ВИДЕО)

Министърът на отбраната на Израел - Израел Кац - обяви на 18 юни, че израелски самолети са "унищожили централата за вътрешна сигурност на иранския режим". По-рано израелският Канал 12, който е опозиционен глас срещу правителството на Бенямин Нетаняху, съобщи, че военновъздушните сили са извършвали рейдове по военни цели в околностите на столицата Техеран. Има съобщения и за взривове в близост до летище "Паям" в Карадж, което и преди това е било обект на израелски удари.

Централата за вътрешна сигурност е основното оръжие на за репресия на потисническия режим на Ислямската република. "Както обещахме, ще продължим да атакуваме символите на режима и да нанасяме удари по управлението на аятоласите навсякъде, където е необходимо", заяви Кац.

Al Jazeera предава от Техеран, че е имало експлозии, които се чуват в източната част на града. Израелските военновъздушни сили съобщиха, че поразяват военни цели, като тепърва се очаква информация за тях.

Al-Hadath claims that Israel targeted an airport belonging to the IRGC in Tehran. pic.twitter.com/jhpRIAsFeG