Върховният лидер на Иран отвърна на Тръмп, който поиска "пълна капитулация" (ВИДЕО)

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей отговори задочно на американския президент Доналд Тръмп, който призова Техеран да се предаде в разгара на израелската операция "Изгряващият лъв", насочена срещу ядрената програма на Ислямската република. Иран "ще се противопостави твърдо" на всяка "наложена война", както и на всеки "наложен мир", заяви той в телевизионно обръщение на 18 юни, предадено от информационната агенция Tasnim. "Тази нация няма да се предаде пред никого", категоричен е Хаменей.

Вчера Тръмп заяви: "Нямам желание да преговарям с Иран. Не очаквам нищо по-малко от пълната му капитулация". В същото време той намекна абсолютно противоположното на това, което каза - бил отворен за връщане на масата за преговори с Техеран. "Ако искат да разговарят, те знаят как да се свържат с мен. Трябваше да приемат сделката, която беше на масата - тя щеше да спаси много животи!", заяви републиканецът.

🚨 Just in: Khamenei responds to Trump's calls to surrender, says the Iranian people "never give in"



The Supreme Leader reminded Donald Trump that Iranians do not respond well to the language of threats and warned that any U.S. military intervention would inevitably lead to…