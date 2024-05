Нови явни знаци как Русия възнамерява да победи в Украйна (ВИДЕО)

В нов анализ Tatrigami посочва, че на границата с област Суми има по-голямо струпване на руски сили. За същото алармира и Станислав Осман, от батальона "Айдар", който поддържа канала в Телеграм "Говорят Снайпер+". "Не можем да дадем точни данни за бройката на руските войници, но определено са повече, отколкото са струпани с поглед към Черниговска област", пише в аналаиза. Там има и предупреждение – че макар да няма извънредно струпване на руски сили по границата по отношение на Черниговска област, то руснаците имат достатъчно ресурси за "локални операции" с цел да накарат украинското командване да отделя ресурси, които иначе би използвало другаде.

Не се забелязват големи нови руски подкрепления в Донбас, но не изключваме такива да се появят в бъдеще, гласи друго заключение в анализа.

Дори малки руски операции в Сумска и Черниговска област ще привлекат украински ресурси и ще затруднят украинската армия, защото украинското командване ще трябва да "разгъва" още сили, съгласява се в своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Russians pulled up tanks in the Kursk region near the border with Sumy. They were noticed early and two were destroyed immediately after detection by the 103rd Territorial Defense Brigade. pic.twitter.com/0acrbBMLWB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2024

Харковска област

(КАРТА) Определено темпото на бойните действия в Харковска област продължава да спада – това личи от сводката на украинския щаб за 17 май. В нея са отчетени само 2 руски пехотни атаки. Първата – към село Липци, т.е. спомагателното направление на руската операция. Втората – по линията Бугруватка – Стариця. Това е на запад, в покрайнините на Вовчанск (Волчанск на руски език) – вече многократно беше коментирано, че там има мост над река Волча и руската армия се стреми да овладее тази точка, за да разшири боевете в самия град. В известна степен данните кореспондира с оценката, дадена от украинския президент Володимир Зеленски, а именно – че руснаците са достигнали първата украинска защитна линия в Харковска област, но има втора и трета линия и че ситуацията там се стабилизира.

(КАРТА) Според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, руснаците вече имат контрол на поне 25% от Вовчанск – нещо, което е спорно, предвид факта, че постоянно има боеве северните покрайнини на града. (КАРТА) Рьопке предупреждава и, че руските части разширяват фронта на изток, към Зъбино – това обаче са данни от руски телеграм канали, а ISW изрично пише, че още няма геолокализирани кадри, които да потвърждават. По този повод в анализа на Tatarigami има изрично обяснение, че руската армия първоначално е разпръснала части на по-широк фронт, но не изглежда да има необходимата логистика за по-дълбок напредък в Харковска област. Без напълно окомплектовани механизирани (мотострелкови) бригади е почти невъзможно да се направи решителен голям и бърз пробив, гласи експертната оценка. Бариерите по отношение на руската логистика заради засилващия се украински отпор вероятно ще доведат до само някои ограничени руски успехи, ако изобщо има и такива, смята Tatarigami. Какво значи предизвикателства пред руснаците, вижте примери:

ВИДЕО, 18+ - украински картечар разстрелва почти от упор руска щурмова група с картечница "Браунинг".

ВИДЕО, 18+ – руска щурмова група бива елиминирана на практика за минута след като опитва да щурмова украинска позиция с атака с бронетранспортьор, поне 9 руски войници загиват в рамките на секунди

Russian Volunteer Corps units engaged in street fighting in Vovchansk. pic.twitter.com/zngrLzwlFZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2024

(КАРТА) Рьопке пише за Липци, че руснаците така и не могат да стигнат до самото село, но се мъчат да напреднат. "Зоната на контрол в Лукянци (малко по-на север от Липци) е разширена", уверява популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, в дневния си обзор. Няма геолокализирани видеокадри, които да потвърждават твърдението. Каналът обаче не обелва дума за нещо повече – общото заключение е "водят се боеве".

⚡️ Russian troops have executed a person in a wheelchair near a hospital in Vovchansk, according to Kharkiv Regional Prosecutor's Office.



Authorities suspect the victim was trying to move away further from the medical facility, but was shot by the Russian forces. pic.twitter.com/nIcidfDgau — UNITED24 Media (@United24media) May 17, 2024

Войната в Украйна: Извън Харковска област

Има известно понижение на интензивността на боевете като цяло в Украйна. На дневна база руснаците са извършили 13 пехотни атаки по-малко по целия фронт на 17 май – общо 101, съгласно дневната сводка на украинския генщаб. Най-горещи са Покровското направление (на запад от Авдеевка, с основни точки на боеве от север на юг Новоалександровка – Сокол – Нетайлово) – 25 руски пехотни атаки, Кураховското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка и Григоровка) – 16 руски пехотни атаки, както и Краматорското направление т.е. Часов Яр – 15 руски пехотни атаки. Рязко повишение на руската активност има и на източния бряг на река Днепър, при село Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) – 13 отбити руски пехотни атаки.

(КАРТА) Специално за Часов Яр Tatarigami е категоричен – руснаците успяха да направят няколко операции с малки щурмови групи на запад от канала "Северски Донец – Донбас", но така и не успяха да се укрепят. Руският военен телеграм канал "Дневник на Десантчика" посочва, че украинците успешно са контраатакували на северния фланг на Часов Яр, при Калиновка и дори имат няколко позиции в западните покрайнини на Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут. Засилват се руските опити за атаки с повече бронирана техника, добавя украинският офицер от запаса. Вчера се появиха кадри от такъв опит откъм Ивановско (5-6 километра западно от Бахмут) – руската атака е успешно спряна, уверяват украинците (СНИМКА). Именно на южния фланг ситуацията е по-сложна, пише Tatarigami и посочва като основна руска непосредствена цел там Клещеевка – на 7 километра югозападно от Бахмут (КАРТА).

The Kraken unit is showing how they are getting to their positions in Chasiv Yar.

Ukrainian warriors are risking their lives to defend a free Ukraine. pic.twitter.com/jyseoW39oH — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 17, 2024

(КАРТА) В направлението към Курахово бавно и постепенно руските сили напредват, макар и много мъчително, в Красногоровка и Григоровка. Руските сили са завзели позиция източно от Красногоровка, при езерото Борисовка, пише "Рибар". И добавя, че от юг, на 9 километра южно от Велика Новоселка с поглед към Угледар руснаците "постепенно се придвижват напред" при селата Урожайно и Старомайорско – с други думи няма някакъв по-съществен руски успех там все още.

Near Mar'inka, Russians tried to break trough Ukrainian defenses of the 33rd Mechanized Brigade. They lost 2 tanks, 2 IFV's and personnel. pic.twitter.com/vDlsXxr141 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2024

Тази нощ Русия е изстреляла 13 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна – както от север (Курска облст), така и от юг (окупираната част на Херсонска област). Свалени са всичките - в Харковска, Полтавска, Николаевска, Днепропетровска област и над Виница, съобщават украинските ВВС.

