Премятат се през козирката: Руснаците натискат и не пробиват в Харковска област (ВИДЕО)

Ситуацията в Харковска област остава все така гореща, без да има видим превес на една от страните. Боевете продължават да се водят в две направления – град Вовчанск (Волчанск на руски език, на 6 километра южно от границата с Русия, Белгородска област) и село Липци, което се намира западно от Вовчанск. Съгласно украинската официална сводка, на 16 май има 10 бойни сблъсъка в Харковска област т.е. леко намаление на дневна база. Говорителят на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин коментира, че ситуацията е частично стабилизирана и че руската армия значително е намалила темпото на атаки заради големи загуби (160 убити и ранени руски войници за 16 май плюс 21 единици военна техника според украинския генщаб).

(КАРТА) По-съществена новина от Вовчанск е, че руски части стигнаха до местната градска болница. Има видеокадри и то доста забавни от самия щурм – един от уж елитните руски десантчици пада от козирката на входа на лечебното заведение. След появата на тези кадри се появиха украински твърдения, че руската щурмова група е отблъсната от болницата, но те не са потвърдени. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди, че болницата е под руски контрол и че руснаците щурмуват индустриалната зона на града. Там основна точка според руското описание е т.нар. агрегатен завод, защото там минава Гуркановският мост през река Волча, която е естествено защитно препятствие в полза на украинците. Руският канал предупреждава, че в района има много сериозни минни полета, а и градските условия са тежки за бой. "Северната част на Вовчанск е в сивата зона (т.е. район, в който контрол няма нито една от двете биещи се страни и постоянно текат боеве). Продължават руските опити за напредък от запад, откъм Бугруватка (през мост над местната река) и откъм Гатище (фронтално от север)", обобщава популярният украински телеграм канал Deep State. Руснаците опитват както да влязат фронтално от север в града, така и да пробият от запад (Стариця - Бугруватка), т.е. да заобиколят и разширят фронта.

Russian units have taken up positions in the Vovchansk city hospital. That one soldier can get immediate medical attention... 🫢



Downside of the footage: Russians advanced into the center. pic.twitter.com/jWbBuQd92c