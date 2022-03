Нови преговори Украйна-Русия днес в Беларус

"Трети кръг. Начало в 16:00 ч. киевско време. Делегацията е непроменена", написа Михайло Подоляк.

По-рано днес Интерфакс съобщи, руската делегация е излетяла за Беларус за поредния кръг от преговори с делегацията на Украйна. Точно място на срещата не е известно.

Първият кръг от разговорите се проведе на 28 февруари в Гомелска област на Беларус, след което делегациите се върнаха в столиците, за да обсъдят резултатите от срещата.

Вторият кръг от разговорите се състоя на 3 март. Страните се споразумяха за създаване на хуманитарни коридори.

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc