Обявиха извънредно положение на остров Родос (ВИДЕА)

Освен обявеното извънредно положение в неделя в южната част на Родос, която е значително засегната от опустошителните пожари, днес беше решено извънредно положение и за административно-териториалните единици Родос, Калитеа, Ялисос, Петалудес, Афанту и Архангелос в северната част на острова.

ОЩЕ: Загинали след страхотните пожари в Гърция



Екстремните горещини и силните ветрове разпалват допълнително пожарите на различните фронтове на острова, в резултат на което за девети пореден ден стотици пожарникари с противопожарна техника се борят с огъня.

I know this is not the place to post about this but every year Greece has the same problem of fires breaking out and this year Rhodes a beautiful island is burning for days now and people have nowhere to go they are losing their homes and everything please #prayforrhodes 💔 pic.twitter.com/Zgz9YDd0Vo