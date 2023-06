Оценка: Путин иска да унищожи репутацията на Пригожин. Окупираните територии осъмнаха с взривове (ВИДЕА)

Аргументите към тази теза са свързани с вчерашната реч на издирвания от съда в Хага руски президент, в която той призна за първи път, че държавата е финансирала „Вагнер“: Путин призна, че Русия е финансирала "Вагнер" - вижте с колко

Путин намекна, че "собственикът на компанията "Конкорд" ("Конкорд" е дружеството майка на кетъринг фирмата на Пригожин) е излъгал за независимостта на "Вагнер" от Кремъл и за липсата на държавна компенсация за наемниците. Диктаторът изобщо не спомена името на Евгений Пригожин, а думите му, че Кремъл ще разследва компанията "Конкорд", може да са подготовка за оправдаване на конфискацията на активите на Пригожин чрез обвинения в корупция, смятат от ISW.

Владимир Путин вероятно е решил, че в момента не може да елиминира Пригожин директно, без да го превърне в "мъченик", добавят още американските експерти. Основателят на "Вагнер" все още запазва известна подкрепа в руското общество и в редовните сили, така че Кремъл иска да гарантира, че тези групи ще бъдат разочаровани от Пригожин, за да го лиши окончателно от популярността му в Русия.

Интересен е и анализът за беларуския президент Александър Лукашенко, който се намеси точно преди "Вагнер" да влязат в Москва по време на въоръжения бунт и издейства сделка, при която Пригожин да отиде в Беларус заедно с наемниците в замяна на сваляне на наказателното дело срещу него от ФСБ. Лукашенко вероятно се стреми да използва групата "Вагнер" в Беларус, за да си купи пространство за маневриране и да балансира срещу кампанията на Кремъл за поглъщане на Беларус.

ОЩЕ: Хитрият Лукашенко: Защо всъщност беларуският президент спря бунта на Пригожин

Вероятно той ще иска да контролира изкъсо всички вагнеровци на територията на страната си. Лукашенко може да се опита да използва "Вагнер", за да намали натрупаната структурна зависимост на беларуската армия от руската по отношение на висшите оперативни функции. Освен това вчера Лукашенко обяви, че на предишна дата Беларус е получила неуточнен брой руски ядрени оръжия - събитие, което той може да използва, за да балансира срещу кампанията на Кремъл за поглъщане на Беларус чрез т.нар. Съюзна държава, смятат от Института за изучаване на войната.

Взривове в окупираните територии

През изминалата нощ е имало множество експлозии в окупираните от Русия територии на Украйна, вероятно извършени от украински партизани. В района на градовете Кадиевка и Алчевск в Луганска област местните съобщават за силни взривове. Кадиевка е известна с това, че там са базирани част от чеченците на Рамзан Кадиров, които вече бяха бомбардирани множество пъти и дадоха доста жертви.

Overnight, Kadiivka-Alchevsk area was loud and explosions were reported by locals. Kadiivka is known for hosting Kadyrovites which were bombed multiple times, taking heavy casualties. pic.twitter.com/gfnaiEaagR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

Освен това се съобщава за експлозии в южните градове Токмак, Михайловка и Мелитопол.

It is loud in Melitopol. Explosions are heard in the distance. https://t.co/xZ5WsM7yhC pic.twitter.com/dUpVXo4Cay — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023

В Мелитопол е имало 6 мощни взрива миналата нощ, като е заработила руската противовъздушна отбрана, съобщи пълномощникът на руските окупатори в Запорожка област Владимир Рогов. Това е потвърдено и от украинския кмет на града в изгнание Иван Фьодоров.

Overnight, explosions were reported in occupied Tokmak, Mykhailiivka and Melitopol. Mayor of Melitopol Ivan Fedorov reports. pic.twitter.com/Wizaywe6Za — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

Чула се е и стрелба в област Курск на Руската федерация, в Суджански район. Вероятно тя е била предизвикана от опити за сваляне на дронове.

Gunfire is heard in the Sudzhansky region of the Kursk region. Probably trying to shoot down aerial objects/drones. pic.twitter.com/cD5DAPneK9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023

Руският "Телеграм" канал "Рибар" съобщава, че "украински агенти" извършили "акт на саботаж" на територията на окупирания Кримски полуостров. Става въпрос за детонация на взривно устройство, което е повредило железопътни релси в Кировски район.

За жалост, руските ракетни удари взеха най-малко 8 цивилни жертви в Краматорск: Расте броят на загиналите и ранените след руската ракетна атака в Краматорск

Украинските Военновъздушни сили съобщиха, че снощи са свалили 6 дрона "Шахед", изстреляни от руснаците към територията на Украйна.

На фронта

(КАРТА) Край Велика Новоселка, в Донецка област, продължават тежките битки западно от Старомайорско. Украинските сили опитват да форсират пробив от Левадно и Ривнопил към Приютно. Въоръжените сили на Украйна са постигнали прогрес източно от Урожайно, като се приближават до покрайнините му, посочват украинските източници. "Рибар" също признава, че украинците атакуват към Приютно, а също така добавя, че има активност на "групи за саботаж" в Старомайорско.

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ канала WarGonzo, пише, че украинците са отправили ракетна атака към окупирания южен пристанищен град Бердянск.

(КАРТА) За боевете в Херсонска област има руски потвърждения, че ВСУ са увеличили присъствието си край Антоновския мост на левия бряг на Днепър до 120 души личен състав. Тези източници, сред които е и "Телеграм" каналът "Два майора", твърдят, че изтласкването на украинците е трудно поради активната работа и прикритието на артилерията.

Russian artillery and MLRS are pounding the right bank of the Antonivskyi bridge while trying to regain control over the Dacha's on the left bank. So far, no changes. pic.twitter.com/WRqAhgwzGi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023

"Рибар" пише, че руската авиация се опитва да нанесе удари по частите на ВСУ в близост до дачите на левия бряг, но без успех. Украинците са разгърнали системи С-300. Забелязани били и пресичания на реката. Добавя се, че украинците използват умело методите на електронната борба, което възпрепятства действията на руската авиация там.

(КАРТА) На южната дъга край Бахмут ВСУ прочистиха още райони от източната страна на Донбаския канал. 80-а въздушно-щурмова бригада напредна с 1 км в горска ивица, вероятно южно от Бахмут. Няма повече подробности за точната посока. Украинците са и в покрайнините на Курдюмовка.

The 28th mechanized planted the Ukrainian flag near the Donbas canal just outside Kurdyumivka https://t.co/cUj9vjTF6H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023

"Рибар" съобщава, че близо до Бахмут ВСУ са предприели няколко атаки срещу руските позиции край Клещеевка. Засега отбраняващите се части успявали да удържат настъплението на украинските сили, но ситуацията в района оставала "доста напрегната".

WarGonzo пише в същия тон, че по направление Бахмут украинските части "отново напредват близо до Клещеевка". Руските войски се опитват да контраатакуват откъм Берховка, но без положителен резултат. Добавя се също така, че руските войски продължават настъпателните си операции в Мариинка, Донецка област, и възобновяват действията си при Първомайск, само че без успех.

Clearing Russian positions one by one. Footage from the 80th Air Assault Brigade operating near Klishchiivka.



Grenade prevention. https://t.co/3aDIThshdd pic.twitter.com/mH1VxaTQz0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023

"Рибар" добавя, че по посока на Старобилск, Луганска област, руските сили продължават да притискат ВСУ край Кремена. "Овладени са още няколко вражески опорни пункта на територията на Серебрянското горско стопанство", пише "Телеграм" каналът.

За Запорожието не се съобщават интензивни боеве - Семьон Пегов казва, че украинците атакували край Работин, но руснаците удържали позициите си.

ОЩЕ: Лондон: Това лято Украйна е освободила повече територия, отколкото Русия превзе през зимата (ВИДЕО)