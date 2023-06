Лондон: Това лято Украйна е освободила повече територия, отколкото Русия превзе през зимата (ВИДЕО)

Според него украинските сили продължават с постепенния си, но стабилен тактически прогрес, предприемайки основни нападателни операции в три основни посоки в Южна и Източна Украйна.

„В Луганска област руските сили направиха собствени значителни усилия да организират атака в гората Серебрянка край Кремена“, докладва Уолъс на британските депутати. И допълни, че войските на Москва са стигнали само до малки придобивки, тъй като украинците са предотвратили пробив.

„В Донецка област Украйна се сдоби с тласък в щурмовете си около Бахмут – в няколко операции на отделни бригади украинските сили постигнаха прогрес и на северния, и на южния фланг на града. Русия, изглежда, няма ангажирани сухопътни сили, нужни за контраатаки срещу множеството заплахи, пред които е изправена сега от Украйна – става въпрос за 200 км от Бахмут до източния бряг на река Днепър“, заяви Уолъс, както се вижда от видеото, публикувано от Министерството на отбраната в Лондон.

