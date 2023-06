Путин призна, че Русия е финансирала "Вагнер" - вижте с колко

Президентът, издирван от съда в Хага заради незаконно и системно депортиране на украински деца, уточни, че „Вагнер“ са получавали всичките си средства от бюджета на Министерството на отбраната и от държавния бюджет.

От май 2022 до май 2023 г. на „Вагнер“ са били отпуснати 86 милиарда рубли – или около 1 млрд. долара, разкри Путин. Заговори и за „още милиарди за застраховки“. (Вижте видео тук) През това време ЧВК се сражаваше на източния фронт в Украйна.

"Надявам се, че никой не е откраднал нищо, или че е откраднал по-малко, но ще проверим всичко това", коментира още руският диктатор.

Putin said that the "Wagner" PMC was funded by the state. From May 2022 to May 2023, 86 billion rubles from the budget was spent on its maintenance.



"I hope that no one has stolen anything or stolen less, but we will deal with it all," commented the bunker tsar. pic.twitter.com/3C0eZqGmpp