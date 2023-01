Оценка: Русия се мъчи да прикрие истинската си следваща цел в Украйна (ВИДЕО)

На този фон обаче, и предвид активизацията на руската армия в Запорожието, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната дава интересен прочит на случващото се в дневния си доклад за войната в Украйна. Чрез атаките към Угледар и Запорожието, руснаците опитват да отвлекат вниманието на украинците и да разпокъсат защитата им, за да нанесат удар през Луганска област. Атаките в Запорожието и към Угледар в голямата си част се извършват от щурмови групи от 10-15 души и са построени така, че целят "разтегляне" на украинските защитни линии. Обемът на тези атаки загатва, че търсеният ефект е отвличане на вниманието, смятат от ISW.

Тръстът не за пръв излага мнение, че именно през Луганска област ще има нова голяма руска офанзива. Сега американските анализатори дават като аргумент за такъв сценарий назначаването на генерал Валерий Герасимов за командващ на руската армия в Украйна, както и дислоцирането на Трета механизирана дивизия на руската армия и части на въздушно-десантните руски сили. Тези части не оказват помощ на ЧВК Вагнер в безплодните опити да бъде превзет Бахмут, а се позиционират по линията Сватово – Кремена, където украинският натиск остава силен. За ISW това изглежда като подготовка за бъдеща офанзива – с първоначална цел превземане на цялата Луганска област, връщането на Изюм в руски ръце и бъдещи атаки от север в Донецка област. Американските специалисти обаче не очакват тя да постигне някакъв значим стратегически успех, дори и да бъде изцяло превзета Луганска област.

Военен експерт: "Руската армия се съвзема"

През изминалата нощ беше осъществена поредна по-голяма руска ракетна атака срещу цели в Украйна. Според официалната сутрешна сводка на Генералния щаб на украинската армия през тази нощ (25-ти срещу 26-ти януари) руснаците са извършили 37 въздушни и 10 ракетни удара, включително и в Днипро и Запорожието. Руснаците са извършили и 97 обстрела от реактивни системи на залпов огън, за пореден път са уцелени жилищни сгради в Херсон.

Explosions are heard again in #Dnipro



The air-raid alert in a number of regions continues.



💔 This is how Ukrainian children survive another night attack by Iranian drones. pic.twitter.com/M8AgmpW9ez — NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2023

По предварителна информация през нощта руската армия е използвала 24 ударни дрона Шахед-136. Всички те са унищожени от украинската армия.

Развитието на военните действия в Украйна

В руското информационно пространство в Телеграм новите атакуващи действия на руските сили към Угледар и Запорожието почнаха да привличат повече внимание. Данните от последното денонощие обаче показват, че няма никакъв голям руски успех и в двете направения.

(КАРТА) По отношение на Угледар, руското военно министерство не казва абсолютно нищо в дневния си обзор. За сметка на това популярният руски телеграм канал "Рибар" твърди, че боевете се случват на югоизток от града, във вилната зона. Това съвпада и с украински данни – че няма влезли в Угледар руски части, макар че в някои руски телеграм канали се тръбеше именно това, с внушения как руснаците превземат бързо всичко, "на нож". Руската атака върви откъм село Павловка, като руснаците използват ракетни системи за залпов огън, за да подготвят плацдарм за пехотна атака.

По отношение на Запорожието, нещата звучат още по-комично за момента. В обзора на "Рибар" се говори буквално как се превземат отделно окопи, като същото се говори и в обзора на руското военно министерство. Показателно е как бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Игор Гиркин пише в Телеграм, че няма достоверни данни руснаците да настъпват и че дори Каменское, за което той също казал, че било превзето от руските войски, всъщност не е превзето, а има боеве. "Това може би е тактическа атака с цел подобряване на позиции, нищо повече", анализира той.

(КАРТА) Що се отнася до Бахмут, впечатление прави, че в сводката на Генералния щаб на украинската армия Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут) е посочена като място, където украинските сили са спечелили битките през последните 24 часа. Това противоречи на данни за падането на позицията, включително височините на запад, включително от украински източници. В района има доста гористи местности, като украинците използват доста дронове, за да локализират настъпващата руска пехота (най-вече ЧВК Вагнер) и да я унищожават. Погледите сега са насочени към Иванивско, на 6 километра западно от Бахмут. Клещеевка и Иванивско са важни, за да не бъде позволено на руснаците да прекъснат пътя между Бахмут и Часов Яр, който е важна логистична линия за защитата на Бахмут.

За втори пореден ден прави впечатление, че украинският щаб докладва за по-малко руски атаки що се отнася до Бахмут – в покрайнините на града и при Роздоловка плюс района на Клещеевка. Това повдига въпроса дали ЧВК Вагнер не преминаха кулминацията на възможностите си засега наистина да застрашат Бахмут.

Extended version. The Russian attack on the positions of the 71st Jaeger Brigade was repulsed by artillery and mortars fire. The Russian assault group was finished off by heavy machine gun fire from the MaxxPro MRAP and small arms.https://t.co/p3EE7ZXwQK pic.twitter.com/mIx446c9yb — Paul Jawin (@PaulJawin) January 25, 2023

В Луганска област няма особена промяна на положението. Руснаците опитват с контраатаки да изтласкат украинците от близките им позиции до Кремена. Че нещата са тежки за руските сили показват и геолокализирани кадри, показващи как колона на десантчици от руските ВВС попада в засада в гористата местност до Диброва, на 5 километра южно от Кремена.

GeoConfirmed UKR.



"UKR ambush RU forces (filmed form RU perspective)."



Video starts at around 48.999229,38.137536 Engagement at around 48.993788,38.137933



GeoLocated by @Noobieshunta_ https://t.co/eXqBbbbd5O — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) January 24, 2023

Има и геолокализирани кадри на боеве именно в гористата местност южно от Кремена, които подсказват, че украинците продължават да заемат все по-добри позиции там.

Looks like there is a drone view of the previous video showing a BMPT firing.

h/t @DirtyJerseyBets pic.twitter.com/MBjdMdLURN — Def Mon (@DefMon3) January 24, 2023

