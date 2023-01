Русия се активизира с операции по целия фронт в Украйна (ВИДЕО)

По думите му, реформата в руската армия, която руският военен министър Сергей Шойгу предложи по поръка на руския диктатор Владимир Путин, е отговор на "нови заплахи за военната сигурност" на Руската федерация. Герасимов на практика каза, че заплахите са Украйна и НАТО. "Модерна Русия никога не се е сблъсквала с такова ниво на враждебност", продължи руският генерал, без да дава конкретни примери.

Картината, която Герасимов рисува, е пореден опит да се наложи историческия контекст на Великата отечествена война, но като положи основа, че тогава, както и сега, руската държава в лицето на руското военно минситерство се е превърнала в спасител. Това е опит да се парира растящото влияние на "самостоятелни бойни единици" като Евгений Пригожин с неговата ЧВК Вагнер и чеченския лидер Рамзан Кадиров, смятат анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

На този фон, РБК излезе с информация за нови промени по високите постове на руската военна структура. Генерал Сергей Кузовлев пое командването на Южното военно окръжие на Руската федерация, а генерал Евгени Никифоров – на Западното военно окръжие. Досега Кузовлев ръководеше Западното военно окръжие и от само от октомври, 2022 година, според британското министерство на отбраната. Според РБК това не е вярно и всъщност Никифоров е поел окръжието от октомври, 2022 година, като преди това беше начело на Източното военно окръжие, но сега се разбира за промяната. А украинското разузнаване вярва, че тези размествания са част от вътрешната борба между Шойгу и Герасимов от една страна и Евгений Пригожин от друга.

Военна реформа в Русия: откъде ще намерят пари и войници

(КАРТА) По отношение на най-важната за бойния дух на украинците позиция – Бахмут, изглежда има лоши новини. След като още вчера (24 януари) привечер се появиха новини за силен руски натиск при Клещеевка (7 километра югозападно от Бахмут), вече има повече визуални потвърждения за това (СНИМКА). Украинската армия усилено обстрелва позиции, които са до Иванивско (6 километра западно от Бахмут) тоест има руска атака и напредък. Превземането на Иванивско ще позволи "отрязването" на пътя между Бахмут и Часов Яр – важна логистична линия за защитата на Бахмут.

Освен това, геолокализирани кадри с украински обстрел по руски сили подсказват, че руснаците контролират и Приходно, на 5 километра североизточно от Бахмут. В сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия има посочване на Бахмут като място на спечелена от украинците битка, както и Краснополивка и Красногоривка, които са на 10-15 километра североизточно от Бахмут. А от ISW изрично посочват, че тактическите победи при Соледар и Клещеевка не дават ново предимство на руската армия що се отнася до отрязването на логистиката за Бахмут.

По отношение на Авдеевка (най-силната украинска позиция в тил на град Донецк и считана за истинската отправна точка за стабилността на целия украински фронт в Донецка област) има геолокализирани кадри, които подказват, че руснаците са на позиции до Водяне (7 километра югозападно на Авдеевка). Кадрите показват украински обстрел на руска военна колона, а има разнопосочни твърдения на руски военни блогъри, че руските сили са заели позиции на висок терен до Водяне и че дори селището е превзето – няма независимо потвърждение с геолокализация на това.

Потвърдено е имало и руска атака в направлението към Угледар (Въгледар, Вухледар). Според един от достоверните украински профили, следящи войната, атаката е завършила катастрофално – с унищожени общо 5 различни БТР-а (КАРТА). В дневния обзор за 24 януари на руското военно министерство, публикуван и в официалния Телеграм канал на институцията, няма и дума за това направление. В обзора за деня на популярния руски телеграм канал "Рибар" се набляга както че при Водяне руските сили заели високи позиции от север, така и че към Угледар руски части са се установили във вилния район на Николско и имало настъпление на руски морски пехотинци от запад и юг към Угледар. Всичко това, както и руските твърдения за офанзива в Запорожието обаче ISW оценява като украсяване на ситуацията и "раздуване" на малки локални операции срещу незначителни селища.

(КАРТА) В Луганска област, по линията Сватово – Кремена продължават локалните битки. Вече има информация, че украинците са все по-близо до Кремена и провеждат операции в покрайнините на града, използвайки гористата местност от юг. Сражението за Динброва, на 5 километра югозападно от Кремена, не стихва. А по отношение на Сватово най-горещата точка си остава Куземивка - на 15-тина километра от града.

В Херсонска област, още вчера руското военно министерство обясни как бил спрян десант при Нова Каховка, като били потопени три катера с украински военни. Само че украинското военно разузнаване публикува видеокадри на успешна украинска операция именно там – преминаване на река Днепър, нападение над руски команден пост и елиминация на 12 руски войници, 1 БТР, както и вземане на пленник (ПОДРОБНОСТИ на английски език). Също вчера, бившият военен министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) Игор Гиркин коментира, че акцията при Нова Каховка прилича на разузнавателно-диверсионна операция за проверка къде да бъде разположен понтонен мост в бъдеще, а не на истински десант, както внушаваше руското военно министерство.

