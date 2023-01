ВИДЕО: С рогата напред - руснаците се сблъскаха челно с украинската артилерия при Водяне

Водяне се намира на 7 километра югозападно от Авдеевка - най-силната украинска позиция в Донецка област, точно в тила на град Донецк. Според немалко военни анализатори именно Авдеевка е основополагаща за целия фронт в Донецка област от украинска гледна точка.

Неуспешната руска атака е проведена преди 11 дни. Руските части са опитали да сложат понтонно съоръжение за прекарване на тежка военна техника. В отговор обаче украинците са го уцелили с гранатомет. Въпреки това, руснаците опитват атака, с колона от военна техника - последствията можете да видите в долните видеокадри.

Операцията е извършена от 36-та бригада на украинската морска пехота и 503-ти батальон на украинските ВМС.

Кадрите се появиха в момент, в който редица руски телеграм канали говорят за руски щурм на Угледар (Въгледар, Вухледар). Градчето също е в Донецка област, в тила на град Донецк. Потвърдена информация какво обаче се случва все още няма. Във вечерната сводка на Генералния щаб на украинската армия също няма нищо.

