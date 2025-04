Официалният глас на Тръмп за Украйна коригира самия Тръмп: Руската армия не печели (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Украйна показа, че е готова (на всеобхватно примирие) – сега опира до руснаците, до Путин. Имаме едната страна, нужна е и другата и мисля, че сме близко". Това заяви в поредно интервю за мейнстрийм бастиона на републиканците Fox News генерал Кийт Келог, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. Келог изрично подчерта, че що се отнася до Украйна, ситуацията е "в силна позиция сме", като уточни, че вече има сериозно обсъждане на 22 конкретни стъпки за мир с Киев и приемане, макар че на Украйна не са се харесали всичките.

Още: Царят дава, конят му – не: Русия разиграва всички за мира в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Три дни примирие е абсурдно – това, което президентът (Доналд Тръмп) иска е всеобхватно примирие – море, въздух, инфраструктура – за минимум 3 дни и после да го удължим", са точните думи на Келог пред Fox News, според когото сега е последната отсечка от "маратона", която е най-трудната.

Trump supports Zelenskyy's 30-day ceasefire proposal — U.S. envoy Kellogg Ukraine has shown it's ready. Now the ball is in Putin’s court. Will Russia follow suit? pic.twitter.com/k7nKy5uadc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2025

Fox напомни на Келог и какво каза Зеленски относно истинските намерения на руския диктатор Владимир Путин за мир и зададе много интересен въпрос на Келог – има ли Украйна това, което е необходимо, за да оцелее във война с Русия? И отговорът на Келог беше категорично – от година и половина Русия не е осъществила никакъв сериозен напредък. „Не превзеха Киев, не преминаха на западния бряг на река Днепър, не превзеха Одеса, загубиха стотици хиляди войници, движат се напред с метри, не с километри. Украинците са в добра позиция“, подчерта Келог, който настоя, че на бойното поле нещата са в задънена улица и само с дипломация може да се намери изход – Още: "Пореден опит за манипулация": Зеленски отговори на обявеното от Путин примирие (ВИДЕО)

"В момента се притесняват дали ще могат да проведат военния си парад – и с право. Но това, от което наистина трябва да се притесняват, е, че тази война все още продължава. Те трябва да сложат край на войната" - това каза Зеленски в новото си вечерно видеообръщение:

И докато уж професионалният глас на Тръмп за Украйна казва очевидното, включително и как Украйна не губи войната, самият Тръмп пред The Atlantic откровено си призна също очевидното – че не харесва Зеленски и това е основният проблем, а не как Русия била 20 пъти по-голяма от Украйна и затова ще спечели обезателно, което президентът на САЩ посочи преди половин месец. Не било задължително да е на негова страна, но е на страната на Украйна, по думите му. Само че когато опря до въпрос дали ще помогне още на Украйна, щом е на нейна страна – с оръжия, с войници дори, отговорът на Тръмп е, че не било задължително да се дават оръжия, можело да се помага със санкции, с "други видове оръжия". И след това – пак повторение на клишетата колко по-лесно било да се направи сделка с Путин, със Зеленски било по-трудно – Още: Тръмп обяви, че "спасява" Украйна: "Тази нация скоро ще бъде смазана"

❗️Trump says “Putin is easier to deal with than Zelensky — he has no cards but keeps asking for more.” Yet Trump himself holds no cards either — all empty talk and bluster. pic.twitter.com/YrzxYHrJbT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2025

Какви обаче са истинските намерения на социума на Путин за пореден път беше показано, този път от най-близкия му съюзник, беларуският диктатор Александър Лукашенко. Лукашенко открито сравни сегашна Украйна и прибалтийските държави с режима на Адолф Хитлер от 30-те и 40-те години на XX век, като обясни как има засекретени данни за хвърляни върху щикове деца от горящи домове от "нацистите" и Беларус щял да ги разсекрети. "В съветско време не беше прието, че такава жестокост са демонстрирали литовски, латвийски и украински нацисти. Сега в прибалтийските страни и Украйна млади хора развяват знамена на SS", нагло обяви беларуският диктатор. Всичко това, излъчено в ефира на "Россия 24", един от основните руски телевизионни канали. Показателно каква всъщност е официалната политическа линия на Путин – не за мир:

The drunken sermons of the old men continue. Lukashenko speaks of the atrocities of Ukrainian and Baltic Nazis as if the Russian army appears pure and innocent in comparison. pic.twitter.com/dJigJIYxsc — WarTranslated (@wartranslated) April 29, 2025

Още по-показателно е как на този фон бившият президент и премиер на Русия Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, обяснява как всичко ще се оправи с Европа, само Русия "да завърши с победа специалната военна операция в Украйна". По думите на Медведев, когато Русия победи в Украйна, това щяло да е първата стъпка към мир в Европа и изграждане на нов световен ред. Какъв ще е този нов световен ред – историческият пример от времето на СССР е крайно ясен. Предвид точно такива открито изявявани аспирации на режима на Путин и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) казва: Всяко дългосрочно мирно споразумение между Русия и Украйна трябва да включва изричното признаване от страна на Русия на легитимността на украинското правителство и украинската конституция: Евразийска система за сигурност: Русия преследва имперски интереси в Украйна, Молдова и Армения

Medvedev delivered a speech claiming that a wonderful and stable world awaits all of Europe — it just requires ending the "special military operation" with victory.

One little thing like that and then everything will be fine. Everything will be in order. pic.twitter.com/VSUEhKljNN — WarTranslated (@wartranslated) April 29, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Буквално няма никаква промяна в интензивността на бойните действия в Украйна. По официалните украински данни има само 1 боен сблъсък по-малко на дневна база – за 29 април бойните сблъсъци са общо 177. Използваните от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) са 179 т.е. с 22 по-малко на дневна база и едва втори ден след Великденските празници, в който руснаците бомбардират за 24 часа с по-малко от 200 КАБ. 19 от хвърлените за последното денонощие от руснаците КАБ са в Курска област – там, където уж армиите на Путин и Ким Чен Ун окончателно победиха, защо тогава още бомбардират? Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб 5900 изстреляни артилерийски снаряда т.е. с около 100 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали и почти 3200 FPV дрона-камикадзе за деня, с около 400 повече на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-много руски щурмове е имало в Покровското направление – 75 руски пехотни атаки са спрени там. Още 13 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление – няма данни в нито едно от двете направления всичко това да е довело до значим руски пробив. 25 руски пехотни атаки са спрени в Курска област. Още 21 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 13 са станали в Краматорското направление, а 9 руски пехотни атаки е имало в Купянското направление, съседното от север на Лиманското направление.

Потвърждение на думите на Келог, че руската армия напредва тук-там в Украйна с метри, е и обзорът на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора". За всички обхванати в обзора направления думите са как руснаците напредват, без конкретика докъде точно. В обзора на ISW също има препратки с геолокализирани видеокадри за руски напредък, измерващ се в метри – главно в Белгородска област, при Демидовка, както и на границата между Курск и Суми, в село Биловоди. Говорителят на украинското командване "Хортица" майор Виктор Трехубов отрече, че руснаците са превзели село Камянка, което се намира в Харковска област, на границата с Белгородска област – руското военно министерство обяви селото за превзето.

В Торецкото направление обаче нови геолокализирани видеокадри подсказват украински напредък в Щербиновка – това е предградие на Торецк. Има много видеа, които добре демонстрират защо руснаците тръгнаха да заобикалят чак през Суха Балка на юг, тъй като явно фронтално и в близко обкръжение не могат да пробият украинската защита по западната граница на Торецк. А руската цел е ясна - овладяване на Торецк, подсигуряване и настъпление на северозапад към Константиновка, в подготовка за бъдеща операция срещу Славянск и Краматорск. За целта руската армия опитва да пробие и малко по-на север от Торецк, през Часов Яр, Краматорското направление, но и там боевете отдавна станаха абсолютно позиционни, макар да са тежки: Защото буксува: Нова цел за руската армия в Украйна. Киев се готви да продължи без САЩ

Russians attempted a breakthrough in the direction of Kostiantynivka, Donetsk region. The assault did not occur in the usual morning hours, but rather after sunset and was carried out in three successive waves.

The result: nearly all enemy equipment — more than 10 units in total… pic.twitter.com/iQJ5OakSCR — WarTranslated (@wartranslated) April 29, 2025

Units of the 28th Mechanized Brigade and supporting units crushed a combined Russian assault near Toretsk. Destroying lots of Russian equipment including quad bikes, and assault personnel. pic.twitter.com/6wP8WppufO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2025

В Покровското направление руски войници са успели да напреднат по жп линията към село Шевченко, основна точка на южната дъга на Покровск. Селото обаче си остава сива зона. Руските части обаче бавно пълзят западно от село Константинопол в Новопавловското направление, по път H-15 Курахово – Запорожие:

On the Pokrovsk front, aerial reconnaissance from the 25th Airborne Brigade spotted and delivered a precise hit on a Russian BM-21 "Grad" MLRS. pic.twitter.com/lND6dRDOzp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2025