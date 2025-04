Защото буксува: Нова цел за руската армия в Украйна. Киев се готви да продължи без САЩ

"По мое мнение, вероятността врагът все пак да премести основното направление на своето настъпление към някакъв район между Часов Яр и Северск явно се увеличи през последните няколко седмици". За това предупреждава в нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец. Той е служил и в украинския генщаб и сега анализира Краматорското направление.

Погледът на Машовец сега е към Краматорското направление и Часов Яр. Продължават опитите на руската армия да превземе изцяло градчето, то е около 2 пъти по-малко от Бахмут и се намира на десетина километра западно от Бахмут. От казаното от Машовец излиза, че руските атаки в Часов Яр вече са от всички посоки, само че украинската армия държи редица позиции, включително южно от града, в района на село Ступочки (на около 3 километра от Часов Яр), а точно там руснаците се мъчат да пробият, за да тръгнат по магистралата Бахмут – Покровск към Константиновка и Дружковка. Константиновка е считана за първата голяма отправна точка за бъдеща руска офанзива за превземане на Славянск и Краматорск, а с това и на цялата Донецка област. (ВИДЕО, 18+) През последните десетина дни имаше много руски опити за атаки с танкове и БТР-и, но руската армия загуби повечето от тях и това се превърна в скъпо начинание за руснаците, коментира Машовец. В самия Часов Яр вече има голяма сива зона, където нито една от двете армии не може да установи сигурни позиции, добавя той.

"Според мен, вражеското командване има ясен план за координирана атака срещу Константиновка, както от страната на Часов Яр, така и от страната на Торецк и Воздвиженка. Прегрупирането на цяла общовойскова армия (8-ма ) там явно не е случайно", казва още Машовец. За да се случи това обаче, Часов Яр трябва да бъде превзет и поставен под контрол.

Украинският експерт прогнозира и, че заради трудностите при Часов Яр, руснаците скоро може и да прехвърлят части от този участък на фронта на север, към Лиман, където сега военните действия са много активни и руското командване храни надежди за пробив. Прехвърлянето на руски части може да е по маршрутите Орехово-Васильовка (на около 5 километра западно от Бахмут) - Минковка и Благодатно – Приволя. Ако там руснаците успеят, могат да направят пробив към подходите за Славянск от югоизток и всички украински части в Северското направление (на север от Краматорското направление и на юг от Лиманското) да бъдат поставени под заплаха да бъдат обкръжени, заключва Машовец – Още: Часов Яр: Скритата битка за съдбата на Донецка област (КАРТИ)

Юрий Бутусов, известният украински журналист и критик на украинския президент Володимир Зеленски, публикува кратко съобщение, че през целия Великден е имало руски огън по много украински позиции и още – че е освободен първият зам.-министър на отбраната на Украйна генерал Иван Гаврилюк, който досега отговаряше за закупуването на оръжия. "Отново системата за обществени поръчки се променя, отново хаосът продължава, отново липса на отговорност", заключва Бутусов.

Изказването излезе почти едновременно със статия на The Washington Post, която е посветена на способността на Украйна да се противопостави на Русия по отношение на артилерията. Украйна увеличава производството на артилерийски снаряди, защото Киев се страхува, че Съединените щати съвсем ще изоставят Украйна. За пример на алтернатива на американските гаубици и снаряди е дадена украинската гаубица "Богдана" (155-мм калибър, 40 километра обхват). В началото на масовото ѝ производство Украйна правеше по 6 такива машини на ден, преди една година вече успя да стигне до 10, сега са по 20, след като на 8 април, 2025 година, ЕС извади 1 млрд. евро от печалбата от замразени руски активи, за да ги вложи в производството на повече гаубици. През 2024 година са произведени 154 гаубици "Богдана". "Първо, по-евтина е. Второ, по-бързо се произвежда. Трето, намаляват се транспортните разходи и времето за доставка", обобщи Катерина Матернова, посланикът на ЕС в Украйна - Още: Зеленски: За пръв път Украйна успя да пусне 10 гаубици "Богдана" за месец

Европейски източник посочва, че все повече държави в Европа одобряват и действат по модел за наливане на пари в отбранителната индустрия на Украйна, вместо да изпращат оръжия, тъй като доставките на Европа намаляват заради изчерпване на арсеналите. Отделно, така се правят и повече практически изпитания на нови оръжия. "Сега самоходни гаубици се правят в Украйна в количества, непосилни за Европа. Ако Украйна падне, Европа няма да може да се противопостави на руснаците толкова добре, колкото ние го правим. Над 85% от частите, необходими за "Богдана", се правят в Украйна – и до края на годината се очаква процентът да стане 95 на сто", твърди пред The Washington Post Арсен Жумадилов, директор на специализирана агенция към украинското министерство на отбраната.

