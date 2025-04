Зеленски прати по дяволите пратеник на Тръмп. Путин е 20 пъти по-голям, а не може без Ким Чен Ун (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По отношение на териториите – Украйна е суверенна държава и всички нейни земи ѝ принадлежат, собственост са на украинската унитарна държава. Така че само украинците могат да казват какво да става с територията на нашата държава. Знаете, че това са червени линии – признаването на някоя окупирана от руснаците украинска територия. Така че отново – съответните представители, които споменахте, обсъждат теми, които не са в компетенцията им". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски – той ги каза по време на пресконференция заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Одеса.

Към кого бяха насочени тези категорични думи – към специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който се превърна и в основна фигура в преговорите за мир в Украйна. Уиткоф много ясно прокарва линия в полза на руския диктатор Владимир Путин, също както и началникът му – Доналд Тръмп. Вчера за пореден път Уиткоф почна да постила червения клим пред Путин, с намеци как ако Украйна се откаже от Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, ще има мир – Още: Пратеникът на Тръмп за разговора с Путин: Трудно стигнахме до точката за мир, 5 територии са в основата (ВИДЕО)

"Only the people of Ukraine can speak about the territories of our state." - Zelensky firmly responded to Trump’s special envoy. pic.twitter.com/YfrHln0UX5 — WarTranslated (@wartranslated) April 15, 2025

Не воюваш срещу 20 пъти по-силен от теб

На фона на думите на Тръмп по адрес на Зеленски: "Когато започваш война, трябва да знаеш, че можеш да я спечелиш. Не започваш война срещу някой, който е 20 пъти по-голям от теб и после да се надяваш, че ще ти дадат ракети", украинският президент каза твърдо рамо до рамо с Рюте: "Великобритания, Франция и други членове на НАТО активно подготвят почвата за контингент за поддържане на сигурност в Украйна. Важното е да действаме бързо и ефективно за оформяне на този процес. В Москва трябва да видят, че Украйна няма да бъде оставена сама".

Казаното от Зеленски е особено важно предвид новите данни, че 20 пъти по-голямата Русия (по Тръмп) всъщност щеше да е сериозно зациклила, ако Северна Корея не ѝ помагаше ударно с артилерия, ракети и войници. За 18 месеца, КНДР е пратила на Путин повече от 15 800 контейнера с боеприпаси т.е. между 4,2 милиона и 5,8 милиона боеприпаси - Още: Хиляди войници, милиони снаряди: Без помощта на Северна Корея, Русия нямаше да издържи досега

И при всичко това, телешкият ентусиазъм, струящ от Белия дом, не спира. Говорителката на Белия дом Каролайн Лийвит заяви, че имало "продуктивен разговор" между Уиткоф и Путин. "Той (Уиткоф) вярва, че Русия иска да приключи войната, президентът Тръмп вярва също в това. Има стимул за Русия да спре войната, възможно е това да е икономическо партньорство със САЩ, но първо трябва да видим спиране на огъня – Уиткоф изясни това на руснаците", обобщи Лийвит:

The White House spokesperson stated that Trump believes Russia wants to end the war.

Putin himself said he wants to end the war - surely, he wouldn't lie. pic.twitter.com/7M1xJlhy9w — WarTranslated (@wartranslated) April 15, 2025

Какво значи Русия иска да приключи с войната? Поредни ясни сигнали дойдоха от ръководителя на руското външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин и от руския външен министър Сергей Лавров. Демилитаризация (Украйна завинаги извън НАТО и с толкова малка армия, че Русия по всяко време да може набързо да я преодолее) и денацификация (разбирай нищо лошо срещу Путин и методите му да строи кървава действителност на ударна корупция), отмяна на дискриминационни за Русия украински закони, признаване на Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област за руски – а сегашната власт в Украйна е нелигитимна: всичко това беше повторено, потретено, подесетено, похилядено дори и от Наришкин, и от Лавров. Лавров дори обясни как Одеса била "построен от Русия град", а сегашната власт в Киев не представлявала "Новорусия" (т.е. Крим, Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област), даже хората в Одеса не представлявала (тази нощ Русия отново атакува с дронове Одеса и отново подпали инфраструктура там). Лавров и Наришкин се изявиха пред ТАСС и "Комерсант", посочи в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Условията за мир са ясни и не са просто някаква молба – знакови думи на Лавров, които добре показват, че Путинова Русия не иска мир в Украйна, а иска Украйна да бъде приключена като суверенна държава и то в полза на Кремъл. Руският външен министър каза и, че Русия и САЩ не са постигнали никакво съгласие по най-ключовите параметри за мир в Украйна – на практика един от тях е искането на Путин НАТО да се изтегли до границите си от 1997 година, т.е. цяла Източна Европа да излезе от Алианса, включително България. Това искане за отстъпление на НАТО се налага от Путин като опит преговорите за мир в Украйна да се превърнат в преговори със САЩ за разделяне на сфери на влияние в глобален мащаб. Лавров пак го припомни в интервюто си за "Комерсант" - било "винаги опасно, когато фашистите завземат земи, които са били на Руската империя и СССР". А Наришкин заплаши НАТО заради засилването на мерките за сигурност по границите на Полша и балтийските държави – Още: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна се повиши, но не особено – само с 12 бойни сблъсъка повече на дневна база. За денонощието на 15 април са станали общо 111 бойни сблъсъка съгласно официални украински данни. Запазва се и мащабът на руския артилерийски обстрел – 6600 изстреляни от руснаците снаряда за последните 24 часа. С около 200 FPV дрона-камикадзе по-малко са използвали руските войници за деня – общо са 2923. Това са ключовите числа в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-много руски пехотни атаки пак е имало в Покровското направление – 32 са отбити от украинците по техни данни. Още 12 руски пехотни атаки е имало в Новопавловското направление, където село Константинопол някак се държи и руската армия все още не може да пробие и да прекъсне сигурно магистралата Запорожие – Донецк. 19 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, 17 – в Курска област, 14 – в Лиманското направление. Защо Торецк и Лиман сега са на фокус, припомнете си – Още: Съвет за война и ракети: Тръмп пак се заяде със Зеленски, Русия хвърля танковете напред (ОБЗОР - ВИДЕО)

A Russian army supply route in the Belgorod region, numerous transport vehicles destroyed by drones. According to the Russian source who published the video, the number of destroyed vehicles on this stretch of road has doubled since the footage was recorded, which happened in… pic.twitter.com/PqiTtdrOO8 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 15, 2025

Няма нещо особено като промени на фронта – показателно, че руснаците отново опитват всякак да извършат голям пробив, е унищожаването от украински дронове на две станции на руската радарна система "Борисоглебск-2". Една такава система струва около 200 000 000 долара. Че няма нищо особено личи и от обзора на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", където има много общи приказки:

Southern Defense Forces have destroyed two stations of the costly Russian electronic warfare system "Borisoglebsk-2." The estimated cost of a single system is around $200 million. pic.twitter.com/tHhPUJTKAI — WarTranslated (@wartranslated) April 15, 2025

Каква касапница е по южната дъга на Покровското направление показва това ВИДЕО, 18+ от село Пищане (геолокализация) – това е нова позиция, по-напред от досегашните украински, в индустриалната зона селото. Освен това, украинската армия е успяла да си върне контрола над Днипроенергия – малко селце в близост до границата на Донецка и Днепропетровска област, в Новопавловското направление, има и видеокадри от боевете:

🇺🇦 Ukrainian forces have regained control of Dniproenerhiya (Novopavlivka axis), Gen. Nayev reports. In 2 months, losses cut by 20%, positions improved in 2 key areas. In Vesele–Skudne, a massive RU assault with 25 vehicles was repelled — 100+ invaders, 4 tanks, 9 IFVs were… pic.twitter.com/hNLcQpeV1C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2025

Има и видеокадри от опит за руски щурм с бронирана техника при Вовчанск, Харковска област – резултатът е плачавен за армията на Путин:

Тази нощ Одеса стана жертва на поредна руска атака с дронове "Шахед". Ранени са трима души, има пожари на няколко места – жилищни сгради и щети по складове, съобщава украинската служба за спешна помощ. Руското военно министерство съобщава за 28 свалени дрона – най-много над Воронежка област (9) и над Белгородска (8).