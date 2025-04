Официално: Норвегия се включи в коалицията за дронове за Украйна

Норвегия официално се присъедини към международната коалиция за дронове за Украйна, начело с Обединеното кралство и Латвия. Това съобщи министърът на отбраната на Норвегия Туре Сандвик, цитиран от Укринформ. Норвежкият премиер днес подписа съответния документ в Брюксел. "Норвегия вече официално е част от международната коалиция за дронове, начело с Латвия и Великобритания. Заедно изграждаме силен съюз в подкрепа на Украйна", написа норвежкото министерство на отбраната.

Norway is now officially a part of the international drone coalition led by 🇱🇻 and 🇬🇧



Togheter we are building a strong alliance to support Ukraine 🇺🇦



✍ The paperwork for making it official was done by Minister og Defence @toreosa in Brussel this morning