Опозицията в Грузия иска още протести - докато не се поеме "прозападен курс"

Днес управляващата партия обеща да отмени готвения закон, след като той мина само на първо четене. Правителството съобщи, че документът бива изтеглен "безусловно", като са отправени и запитвания за мнение от страна на Венецианската комисия към Съвета на Европа.

#Rustaveli Avenue now, 100 meters from the Parliament of #Georgia. pic.twitter.com/TxAOsNhtPD