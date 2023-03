Втора нощ на сблъсъци: Протестиращи издигат барикади в Тбилиси, по улиците се носи сълзотворен газ (ВИДЕО)

Протестиращи отново щурмуват парламента в Грузия (ВИДЕО)

В разгонването на демонстрантите участваха стотици полицаи, които бяха струпани по улиците около сградата на парламента. За разлика от сблъсъците предишната вечер, този път нямаше хвърляне на коктейли "Молотов" и камъни от страна на демонстрантите, макар че най-малко една кола на силите на реда беше преобърната. Разнеслият се сълзотворен газ над централния столичен булевард "Руставели", където се намира парламента, накара част от хилядите демонстранти да се оттеглят.

Протестиращите в #Tbilisi се опитват да се свържат със силите за сигурност

Мъжът беше брутално задържан от силите за сигурност, след като каза: "Ние не сме във война с вас".

Протестиращите опитаха да комуникират със силите за сигурност, но срещнаха грубо отношение. Видео показа как мъж бе брутално задържан от полицията, след като им каза: "Ние не сме във война с вас".

