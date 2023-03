В Грузия оттеглиха спорния законопроект, искат мнение от Съвета на Европа

Той мина на първо четене преди дни, но след две поредни нощи, изпълнени с мащабни протести и сблъсъци на граждани с полицията, представителите в парламента в Тбилиси засега отлагат действията си.

Местната медия agenda.ge съобщи, че първото изслушване на законопроекта за приемането му на второ четене, планирано за днес, няма да се състои. Няма да има повече обсъждания, като вместо това ще се иска мнение от Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Председателят на парламента Шалва Папуашвили публикува писмо, изпратено до президента на Венецианската комисия – Клер Бази-Малори. В него органът е призован да изрази позицията си относно две версии на законопроекта, предложен от бивши членове на управляващата партия „Грузинска мечта“.

Законът предвиждаше организации, които получават над 20% финансиране от чужбина, да се регистрират като "чуждестранни агенти" и да се подложат на мониторинг от страна на властите. Така обаче се породиха опасения, че ще бъде засегната сериозно свободата на словото, както и гражданските права - при положение че бъдат засегнати ключови неправителствени организации.

Според критиците на закона - той е отзвук от руското законодателство и може да се използва срещу противниците на властта.

Protesters in #Georgia are not going to leave the streets. pic.twitter.com/qKASOVzQTZ