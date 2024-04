"Орбан да подаде оставка": Хиляди излязоха на протест в Унгария (ВИДЕО)

Протестът поведе адвокат, който наскоро стартира политическо движение, което цели да предизвика премиера.

Thousands of protesters outside Budapest's parliament again demanded the resignation of the Hungarian prime minister — Reuters The protests began after Orbán's former associate Péter Magyar published an audio tape confirming corruption in the Hungarian parliament. pic.twitter.com/WCFLVVHghy

Протестиращите тръгнаха към парламента в необичайно топлото пролетно време, като някои от тях викаха "Ние не сме уплашени" и "Орбан подаде оставка!".

Мнозина носеха национални цветове или националния флаг - символи, които партията на Орбан използва като свои през последните две десетилетия.

„Това са националните цветове на Унгария, а не на правителството“, каза 24-годишната Лейла, която пътува до Будапеща от Шопрон, град на западната граница на страната. ОЩЕ: Унгария пак е срещу Украйна: Ще блокира печалбите от замразените руски активи

