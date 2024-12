Орбан след телефонен разговор с Путин: Идват най-тежките седмици от войната

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че днес, 11 декември, е разговарял цял час по телефона с руския диктатор Владимир Путин. След разговора той заяви, че прави всичко по силите си за прекратяване на огъня и предупреди, че предстоят "най-опасните седмици". "Тази сутрин проведох едночасов телефонен разговор с президента Путин. Това са опасни седмици от руско-украинската война. Ние предприемаме всички възможни дипломатически стъпки в полза на прекратяване на огъня и мирните преговори", написа Орбан.

Това написа политикът в социалната мрежа Х.

I had an hour-long phone conversation this morning with President Putin. These are the most dangerous weeks of the #RussiaUkraineWar. We are taking every possible diplomatic step to argue in favour of a ceasefire and #peace talks.