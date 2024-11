Орбан събира европейските лидери на стадиона в Будапеща: Ще обсъждат победата на Тръмп (ВИДЕА)

Днес, 7 ноември, започва петата среща на върха на Европейската политическа общност (EPC), която ще се проведе в Унгария. Домакинът Виктор Орбан (Унгария е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на 2024 г.) събира гостите на форума на стадиона в Будапеща.

На срещата са поканени лидерите на 47 европейски държави, сред тях са членките на Европейския съюз, както и Великобритания, Украйна, Турция, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан. В списъка на поканените не са Русия и Беларус, които са под западни санкции заради войната срещу Украйна и грубите нарушения на човешките права.

Победата на Тръмп е сред темите в дневния ред

Три са външнополитическите теми, които предстои да бъдат обсъдени - войната в Украйна, ситуацията в Грузия и отношенията между Европа и САЩ след току-що приключилите президентски избори отвъд Океана. В навечерието на срещата кандидатът на републиканците Доналд Тръмп спечели изборите, а това ще е един от ключовите фактори, които ще предопределят бъдещата линия по отношение на подкрепата за Украйна, но и не само.

САЩ са лидер по оказана помощ на Киев, на второ място е Европейският съюз, а на трето се нарежда Германия. Както отбеляза високопоставен държавен служител, пожелал анонимност пред "Дойче веле", ако Тръмп реши да прекрати помощта за Украйна, тогава "линията на ЕС ще остане същата – подкрепа за Киев", като по думите му дори е възможно Европа не просто да продължи да подкрепя защитаващата се държава, но и да увеличи още повече помощта за Киев. Въпреки това остава висящ въпросът дали всичките 27 членки на ЕС ще бъдат на това мнение.

Leaders for the upcoming #EPC and informal #EUCO are landing in Budapest.

It was an honour to receive President Michel @eucopresident in Budapest! pic.twitter.com/yoFmq7KJ6O — Bóka János (@JanosBoka_HU) November 6, 2024

Европа вече не е слабата малка сестра на САЩ

Чиновник от ЕС е коментирал пред изданието, че в дипломатическите кръгове в Брюксел победата на Тръмп е била приета спокойно и без изненада. Той е отбелязал изрично, че ЕС "вече не е слабата малка сестра на Съединените щати" и е готов самостоятелно да се справи с предизвикателствата и да защити своите ценности. "Вече не сме в 2020 г. или 2016 г.: ние сме по-уверени в себе си (...) и сега знаем какво да очакваме. Трябва да намерим начин да продължим да си сътрудничим (със САЩ) и да не се паникьосваме."

Довечера се очаква да започне и неформална среща на върха на 27-те държави от Европейския съюз като техните представители на форума ще се съберат на работна вечеря. Основните дискусии обаче трябва да се състоят в утрешния ден.

🇭🇺The European Political Community Summit kicks off soon in Budapest's Puskás Arena, welcoming guests including the leaders of France, UK and Turkey, from the EU and beyond to a diplomatic event that is the greatest for Hungary to date. #EPCBudapest pic.twitter.com/BYGuCjcBgp — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 7, 2024

Предстоят ли неприятни изненади от Орбан?

Гостите в Будапеща бяха посрещнати от унгарския премиер Виктор Орбан, когото журналисти на предварителния брифинг в Брюксел дипломатично нарекоха "непредсказуем домакин".

Представители на медиите се питат ще има ли неприятни изненади от негова страна, включващи, например, видеовръзка с някои непоканени държавни лица на срещата.

Мазохисти ли сте? Част от участниците във форума вероятно скоро ще воюват помежду си!

Впрочем ето и мнението на Гералд Кнаус от Европейската инициатива за стабилност, публикувано в Х в навечерието на форума:

"Кои европейски гении решиха да изпратят повече от 40 лидери в Будапеща утре, за да поздравят Виктор Орбан за триумфа на приятелите му в САЩ и Грузия? Тайни мазохисти? И едно късно вечерно пожелание: може ли това да е последната от тези безсмислени срещи на EPC (Европейската политическа общност)?"

Кнаус добавя, че е много вероятно някои от участниците в срещата да "воюват помежду си в следващите 24 до 48 месеца".

"По-добре се концентрирайте върху спасяването на НАТО, ЕС и Съвета на Европа", съветва той.