Още руски войници пристигнаха в Беларус, за да участват в серия учения

Около 07:30 ч. днес в Брест е пристигнал поредният влак с руски военни. Те ще участват в съвместните учения със Силите за бързо реагиране "Взаимодействие-2023" ОДКС, които ще се проведат в Беларус на 1-6 септември.

Ще се състоят няколко учения едновременно:

- "Търсене-2023" със силите на разузнаването;

- "Ешелон-2023" със силите за материално-техническо осигуряване на войските;

- "Бариера-2023" със съвместните войски за радиологична, химическа и биологична защита и звеното за медицинско осигуряване;

- "Скала-2023" с подразделения на Министерството на извънредните ситуации.

Беларуски наблюдатели съобщават, че това е вторият ешелон на руските въоръжени сили, пристигнал в Брест за участие в ученията на ОДКС. Първият е пристигнал вечерта на 18 август.

Серхий Наев, командващ Обединените сили на Украйна, заяви, че руските сухопътни войски са изцяло изтеглени от Беларус, но през септември на територията на страната са планирани редица учения на ОДКС, които "могат да бъдат използвани като легитимация за засилване на военното присъствие".

"Беларуски гаюн" отрича това: "Има значително намаляване на броя на руските войски в Беларус, но не става дума за пълно изтегляне".

Според беларуските наблюдатели от началото на юли са ликвидирани полевите лагери на руските въоръжени сили на полигоните Обуз-Лесновски, Лепелски и Осиповицки, но руските военни продължават да са разположени на летищата Мозир (Боков) и Зябривка, на радиотехническия възел Барановичи и на 43-и комуникационен възел Вилейка.

Понастоящем "Беларуски гаюн" смята, че броят на военнослужещите от руските въоръжени сили само в горепосочените места е около 2000 души.

"Като се има предвид, че Русия не е постигнала стратегическите си цели, не е изключено в бъдеще да се търсят нови причини за възобновяване на активните действия на северния фронт. Следователно, не е изключено организирането на провокации и саботажи на украинско-беларуската граница", заяви Серхий Наев, цитиран от "Украинска правда".

В същото време не са разкрити признаци за формиране на ударни групи в зоната на оперативно-стратегическата група "Пивнич" (Север), добави той. "Въпреки това не е изключен рискът от използване на диверсионни и разузнавателни сили от територията на Беларус, затова вече предприемаме мерки за подобряване на нашите способности за противодействие на диверсиите и отбрана".

Междувременно противотанкови мини избухнаха на украинско-беларуската граница. Експлозията е станала от украинската страна, на 800 метра от беларуския контролно-пропускателен пункт "Словечно", съобщи NEXTA.

Взривът е разрушил железопътната линия и е повредил опорите на моста. Няма информация за пострадали.

