„От Газа до небесата достигат писъци“: Папата с апел за спиране на огъня

Папа Лъв XIV призова за спиране на огъня в Ивицата Газа и апелира Израел и бойците от "Хамас" "напълно да зачитат "международното хуманитарно право, предаде Ройтерс. "От Ивицата Газа до небесата достигат писъците на все повече и повече майки и бащи, прегръщащи телата на мъртвите си деца", каза понтификът по време на седмичната си обща аудиенция на площад "Свети Петър".

"Отново отправям апел към тези, които са отговорни: спрете сраженията", призова Светият отец. "Освободете всички заложници. Зачитайте напълно хуманитарното право", добави той.

Huge crowds of Palestinians in the Gaza Strip have lined up for humanitarian aid. pic.twitter.com/hXsWNEPIEP