Украйна все пак получи надежда за ракетите "Таурус" от Германия

При посещението на Володимир Зеленски в Германия канцлерът Фридрих Мерц не спомена евентуални бъдещи доставки на ракетите "Таурус" с обсег от 500 км за Украйна. На съвместна пресконференция с украинския президент ръководителят на правителството в Берлин отчете само, че страната му ще налее средства за общо производство на украински ракети "без ограничение" в обсега. И след като вече бе попаднал в обяснителен режим заради по-ранно свое изявление, намекващо за доставка на "Таурус", той явно преспочете да замълчи.

Още: 500 км обсег, 1400 килограма и пет метра дължина: Украйна все още очаква крилатите ракети "Таурус" от Германия

Украйна все пак може да се надява на подобен развой на събитията. Това стана ясно от последващ коментар на германския канцлер. Мерц заяви, че не се изключва евентуална доставка на крилатите ракети.

"Разбира се, това е в рамките на възможното“, каза той в ефира на телевизионния канал ZDF, когато беше попитан за "Таурус".

Въпреки това канцлерът подчерта, че използването на ракетите ще изисква продължителен период на обучение на украинските военни, който потенциално може да отнеме няколко месеца.

По време на посещението на Зеленски германското правителство обяви 5 млрд. евро нова военна помощ и финансова подкрепа за украинската програма за ракети с далечен обсег на действие.

Още: Ракети "Таурус" най-сетне в Украйна? Мерц обяви новината, вицеканцлерът го опроверга

Снимка: Getty Images

По-рано през седмицата Мерц заяви, че Германия и други западни партньори вече са отменили всички ограничения за обхвата на оръжията, предоставяни на Киев - т.е. украинците могат да стрелят дълбоко на руска територия, за да поразяват ключови военни обекти на агресора. Вицеканцлерът Ларс Клингбайл обаче опроверга информацията да има ново решение на Берлин, включително за "Таурус" - нещо, което и Мерц уточни по-късно. Клингбайл е от социалдемократите на бившия канцлер Олаф Шолц, който дълго време отказваше да предостави ракетите на Киев заради риск от ескалация с Русия.

Руските пропагандисти сега се активизираха и заплашиха да поразят Берлин с ракети "Искандер", въпреки че няма решение за доставки на "Таурус" за Украйна.

Още: Русия със заплаха към Мерц: "Искандер"-ите ще стигнат по-бързо до Берлин отколкото "Таурус"-ите до Москва

В разговора със ZDF Мерц заяви, че доставка в рамките на шест месеца или година днес не би била от полза за Украйна, поради което Берлин се фокусира върху подобряването на сегашните военни позиции на украинците.

Преди да стане канцлер, Мерц, избран от консервативния алианс ХДС/ХСС, сигнализира, че ще отмени забраната на своя предшественик Олаф Шолц за доставка на "Таурус" в Украйна. Той обаче подчертаваше, че всичко зависи от съгласието на западните партньори.

Още: Русия предупреди: Удар с ракети „Таурус“ по нейни обекти ще е пряко участие на Германия във войната

🇩🇪🇺🇦 Ukrainian Embassy in Germany Denies Reports of Zelensky Canceling Aachen Visit Over Russian Offensive Threat



The Ukrainian Embassy in Germany has called German media reports “not true” regarding President Volodymyr Zelensky allegedly canceling his participation in the… pic.twitter.com/d8MlPF9vuU