Откъснати пръсти, смърт и стотици арести: Германия посрещна новата година като на война (ВИДЕО)

Петима души загинаха и над 100 бяха ранени, някои по-тежко, заради боравене с фойерверки по време на новогодишните тържества в Германия. Само в Берлин в новогодишната нощ бяха задържани 330 души, а 30 полицаи бяха ранени - пожарникарите са се отзовали на 1892 сигнала за пожари. Един полицай трябваше да получи медицинска помощ под формата на операция, след като фойерверк удари крака му, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

"Никога не сме виждали подобно нещо. Някой обърка Нова година с война", коментира полицията в Берлин.

