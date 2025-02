Папата работи от болницата: Подписа укази за нови светци

Хоспитализиран в критично състояние с двойна пневмония, папа Франциск беше достатъчно добре, за да се срещне с държавния секретар на Ватикана, за да одобри нови укази за възможни светци и да вземе някои важни управленски решения, които предполагат, че той свършва основна работа, като същевременно остава много отговорен, съобщава The Associated Press. Аудиенцията, която се състоя в понеделник, сигнализира, че машината на Ватикана все още работи и гледа напред, дори когато 88-годишният Франсиск, е хоспитализиран.

Pope Francis was well enough to meet in the hospital with the Vatican secretary of state and his deputy to approve new decrees of candidates for possible sainthood, the Vatican said Tuesday. https://t.co/8m3zpROsS4